Simon Ehammer im Einsatz. Bild: keystone

Simon Ehammer gewinnt in Oslo als erster Schweizer Mann ein Diamond-League-Meeting

Simon Ehammer gewinnt als erster Schweizer einen Wettkampf bei einem Diamond-League-Meeting. In Oslo siegt der Appenzeller im Weitsprung dank einem Versuch auf 8,32 m.

Dieser Sprung bringt Ehammer den Sieg in Oslo. Video: SRF

Am letzten Freitag hatte Ehammer den Premieren-Sieg in Paris ganz knapp verpasst, weil er zwei Zentimeter hinter dem griechischen Olympiasieger Miltiadis Tentoglou geblieben war. Diesmal liess er die gesamte Konkurrenz hinter sich; der Amerikaner Marquis Dendy wurde mit 8,26 m Zweiter, Tentoglou mit 8,21 Dritter.

Für den Sieg im Bislett-Stadion benötigte Ehammer den zweitbesten Sprung seiner Karriere. Nach einem übertretenen Versuch zum Wettkampf-Start flog er bei perfekten Bedingungen mit dem zweiten Anlauf auf 8,32. Weiter war der 23-Jährige nur im Mai 2022 in Götzis gesprungen, als er mit 8,45 den Schweizer Rekord aufgestellt hatte.

Für Ehammer haben sich die Anstrengungen dieser Tage mit den beiden Diamond-League-Meetings und den am Wochenende bevorstehenden Schweizer Meisterschaft in Basel damit schon gelohnt und die Probleme im Mehrkampf mit den Weitsprung-Nullern bei der Hallen-WM in Istanbul und beim Meeting in Götzis sind vergessen. In Oslo passte der Anlauf bei seinem siegbringenden Sprung perfekt.

Vor Ehammer hatten Athletinnen für die einzigen Schweizer Siege bei Diamond-League-Meetings gesorgt. Zweimal Sprinterin Ajla del Ponte (2020 in Monaco und Stockholm über 100 m), Léa Sprunger (2018 in Birmingham über 400 m Hürden) und Nicole Büchler (2017 in Stockholm im Stabhochsprung).

(sda)