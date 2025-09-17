Fred Kerley ist Weltmeister über 100 m und gewann bei den Olympischen Spielen in Paris Bronze. Bild: keystone

Coup für «Doping-Spiele»: Sprint-Star und Weltmeister gibt Teilnahme bekannt

Erstmals sollen im nächsten Mai die Enhanced Games, bei denen Doping erlaubt ist, stattfinden. Nun hat der neue Sport-Event seinen ersten Sprint-Star.

Niklas Helbling

Fred Kerley, Sprint-Weltmeister und Olympia-Dritter über 100 m, nimmt an den Enhanced Games teil. Dies gab der 30-jährige US-Amerikaner am Mittwoch bekannt. Die Enhanced Games sind eine Multisportveranstaltung, die erstmals im Mai 2026 in Las Vegas stattfinden soll und bei denen Doping erlaubt ist.

«Der Weltrekord war immer das ultimative Ziel meiner Karriere», erklärt Kerley in der Mitteilung der Enhanced Games, «das gibt mir die Möglichkeit, meine gesamte Energie zu investieren, um meine Grenzen zu verschieben und der schnellste Mensch der Geschichte zu werden.» Kerley ist derzeit gesperrt, weil er Dopingtests verpasst hat. Bei den Enhanced Games muss er sich den Regeln der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) aber nicht beugen.

In einem Artikel der Sports Illustrated macht Kerley keinen Hehl daraus, worum es ihm geht: «Freiheit, Familie und die Zukunft.» Bisher habe er sich gefühlt wie in einem Gefängnis, weil er sogar darin eingeschränkt wurde, welche in der Apotheke für jeden erhältlichen Medikamente er nehmen dürfe. «Jetzt habe ich meinen Frieden.»

Eine grosse Rolle spielen aber auch die Finanzen, wie Kerley offen sagt: «Kapital ist der Schlüssel.» Der Weltmeister über 100 m von 2022 kritisierte, dass die Leichtathletinnen und Leichtathleten nicht «angemessen» bezahlt würden. Bei den Enhanced Games werden hingegen Prämien in Höhe von 500'000 US-Dollar (rund 394'000 Franken) pro Veranstaltung ausgeschüttet, wovon die Hälfte an den Sieger geht. Für einen Weltrekord im 100-Meter-Sprint winkt gar ein Bonus von einer Million US-Dollar (rund 789'000 Franken). «Ich habe mich dem Sport gegenüber immer korrekt verhalten, aber ich muss mich auch um meine Familie kümmern», kommentiert Kerley seinen Entscheid.

Der US-Amerikaner gibt damit aber auch die Chance auf, bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles anzutreten. Maximilian Martin, Co-Gründer der Enhanced Games, versteht, dass dies für einige unverständlich sein werde, doch sagt er: «Sie werden merken, dass die Enhanced Games die Zukunft sind.»

Auch Ben Proud nimmt an den Enhanced Games teil. Bild: keystone

Kerley ist nicht der einzige Medaillengewinner von Paris, der seine Teilnahme an den Enhanced Games bereits öffentlich gemacht hat. Schwimmer Ben Proud, der bei den Olympischen Spielen 2024 über 50 m Freistil Silber holte, ist ebenfalls dabei. Neben der Leichtathletik und dem Schwimmen sind bei den «Doping-Spielen» auch Wettbewerbe im Gewichtheben geplant.