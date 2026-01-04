recht sonnig-1°
DE | FR
burger
Sport
Wintersport

Ski: Rast gewinnt den Slalom von Kranjska Gora vor Shiffrin und Holdener

Slalom der Frauen, Kranjska Gora (SLO).
1. Camille Rast (SUI) 1:40,20.
2. Mikaela Shiffrin (USA) +0 14.
3. Wendy Holdener (SUI) + 1,83.
4. Paula Moltzan (USA) + 1,97.
5. Katharina Truppe (AUT) + 2,20.

Die weiteren Schweizerinnen:
12. Mélanie Meillard (SUI) + 3,48.
23. Eliane Christen (SUI) + 5,02.
Third placed Switzerland&#039;s Wendy Holdener, right, congratulates winner Switzerland&#039;s Camille Rast as United States&#039; Mikaela Shiffrin , left, looks on, at the finish line during an alpin ...
Camille Rast und Wendy Holdener jubeln nach dem Rennen in Kranjska Gora.Bild: keystone

Rast schlägt Shiffrin und gewinnt den Slalom von Kranjska Gora – Holdener starke Dritte

Nach dem Riesenslalom triumphiert Camille Rast beim Weltcup in Kranjska Gora auch im Slalom. Wendy Holdener fährt hinter Mikaela Shiffrin als Dritte erstmals in dieser Saison aufs Podest.
04.01.2026, 08:3004.01.2026, 14:03

Schweizer Freudentag in Slowenien: Camille Rast feiert ihren vierten Weltcupsieg, den dritten im Slalom nach zwei im letzten Jahr, und bezwingt im sechsten Slalom als erste Fahrerin in diesem Winter Mikaela Shiffrin in deren Paradedisziplin. Dahinter gelingt auch Wendy Holdener nach zwei 4. sowie je einem 6., 7. und 8 Platz ein lang ersehnter Befreiungsschlag.

Es ist unglaublich. Ich dachte nicht, dass es dieses Wochenende so läuft. Heute brauchte es eine starke Leistung im zweiten Durchgang. Ich hörte die Reaktionen der Trainer nach dem Lauf von Shiffrin und wusste, dass sie wieder stark war. Es war mir aber ohnehin bewusst, dass ich alles geben muss.
Camille Rast gegenüber «SRF».
Der zweite Lauf von Camille Rast.Video: SRF

Mit Mélanie Meillard (12.) und Eliane Christen (23.) holen zwei weitere Schweizerinnen Punkte.

Rast und Shiffrin fuhren in einer eigenen Liga. In beiden Läufen legte Shiffrin mit klarer Bestzeit vor, beide Male konterte die Walliserin mit einer noch schnelleren Fahrt. Am Ende entschieden 14 Hundertstel zugunsten der Weltmeisterin. Holdener als Dritte liegt bereits 1,83 Sekunden zurück, rettete aber ebenfalls vierzehn Hundertstel auf die viertplatzierte Paula Moltzan, eine weitere Amerikanerin.

«Schön, dass es mit dem Podest klappte und dass ich einen Schritt näher an Camille und Mikaela bin. Bei ihnen sieht es gerade sehr einfach aus. Ich arbeitete viel am Mindset.

Es tut gut, heute Abend mit meiner Familie zu feiern, und auf dem Nachhauseweg gibt es ein feines italienisches z'Mittag.»
Wendy Holdener gegenüber «SRF».

Nach zwei 2. Plätzen vor Silvester am Semmering begann Rast das Jahr nun perfekt - und das am Wochenende nach der Brandtragödie in ihrer engsten Heimat Crans-Montana, wegen der sie wie ihre Teamkolleginnen Trauerflor trug. Ihre Reaktion, ihre Nervenstärke und ihr Fokus verblüffen immer wieder aufs Neue. Jedes Mal, wenn Rast nach dem ersten Durchgang führt, bringt sie den Sieg auch ins Ziel. In Kranjska Gora triumphierte sie nun als erste Schweizerin seit Erika Hess 1983 im Slalom.

Die weiteren Schweizerinnen verpassten den zweiten Durchgang klar. Nicole Good (44.) und Aline Höpli (49.) waren zu langsam, Anuk Brändli, Aline Danioth und Janine Mächler schieden aus. (riz/sda)

Der zweite Lauf von Wendy Holdener.Video: SRF

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 12
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 4. Dezember 2025 in Beaver Creek.
quelle: keystone / john locher
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
14 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Natürlich
04.01.2026 13:14registriert März 2016
So geil Camille! 🤩
Endlich hat Shiffrin eine Gegnerin gefunden.🤭
400
Melden
Zum Kommentar
avatar
Neruda
04.01.2026 13:18registriert September 2016
Wow, unglaublich gut von Camille! Freut mich, konnte sie sich heute beweisen, dass sie mit der bisher überragenden Shiffrin mithalten kann.
340
Melden
Zum Kommentar
avatar
Hogersepp
04.01.2026 13:19registriert Januar 2021
Sackstarkes Duell!
330
Melden
Zum Kommentar
14
Minister feuert nach Gabuns Aus am Afrika-Cup den Trainer – und suspendiert alle Spieler
Gabun war mit Hoffnungen auf ein Weiterkommen zum Afrika-Cup nach Marokko gereist. Am Ende schied das Land aber ohne einen Punkt aus. Der Sportminister reagiert.
Ein 0:1 gegen Kamerun, ein 2:3 gegen Mosambik und ein 2:3 gegen die Elfenbeinküste: Das ist die Bilanz Gabuns beim diesjährigen Afrika-Cup. Mit null Punkten sind die «Panther» als Letzter der Gruppe F ausgeschieden. Das Abschneiden ist für Fans, Mannschaft und Trainer eine herbe Enttäuschung – und auch für den Sportminister Dr. Simplice-Desiré Mamboula.
Zur Story