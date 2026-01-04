Slalom der Frauen, Kranjska Gora (SLO).

Camille Rast und Wendy Holdener jubeln nach dem Rennen in Kranjska Gora. Bild: keystone

Rast schlägt Shiffrin und gewinnt den Slalom von Kranjska Gora – Holdener starke Dritte

Nach dem Riesenslalom triumphiert Camille Rast beim Weltcup in Kranjska Gora auch im Slalom. Wendy Holdener fährt hinter Mikaela Shiffrin als Dritte erstmals in dieser Saison aufs Podest.

Schweizer Freudentag in Slowenien: Camille Rast feiert ihren vierten Weltcupsieg, den dritten im Slalom nach zwei im letzten Jahr, und bezwingt im sechsten Slalom als erste Fahrerin in diesem Winter Mikaela Shiffrin in deren Paradedisziplin. Dahinter gelingt auch Wendy Holdener nach zwei 4. sowie je einem 6., 7. und 8 Platz ein lang ersehnter Befreiungsschlag.

Es ist unglaublich. Ich dachte nicht, dass es dieses Wochenende so läuft. Heute brauchte es eine starke Leistung im zweiten Durchgang. Ich hörte die Reaktionen der Trainer nach dem Lauf von Shiffrin und wusste, dass sie wieder stark war. Es war mir aber ohnehin bewusst, dass ich alles geben muss. Camille Rast gegenüber «SRF».

Der zweite Lauf von Camille Rast. Video: SRF

Mit Mélanie Meillard (12.) und Eliane Christen (23.) holen zwei weitere Schweizerinnen Punkte.

Rast und Shiffrin fuhren in einer eigenen Liga. In beiden Läufen legte Shiffrin mit klarer Bestzeit vor, beide Male konterte die Walliserin mit einer noch schnelleren Fahrt. Am Ende entschieden 14 Hundertstel zugunsten der Weltmeisterin. Holdener als Dritte liegt bereits 1,83 Sekunden zurück, rettete aber ebenfalls vierzehn Hundertstel auf die viertplatzierte Paula Moltzan, eine weitere Amerikanerin.

«Schön, dass es mit dem Podest klappte und dass ich einen Schritt näher an Camille und Mikaela bin. Bei ihnen sieht es gerade sehr einfach aus. Ich arbeitete viel am Mindset.



Es tut gut, heute Abend mit meiner Familie zu feiern, und auf dem Nachhauseweg gibt es ein feines italienisches z'Mittag.» Wendy Holdener gegenüber «SRF».

Nach zwei 2. Plätzen vor Silvester am Semmering begann Rast das Jahr nun perfekt - und das am Wochenende nach der Brandtragödie in ihrer engsten Heimat Crans-Montana, wegen der sie wie ihre Teamkolleginnen Trauerflor trug. Ihre Reaktion, ihre Nervenstärke und ihr Fokus verblüffen immer wieder aufs Neue. Jedes Mal, wenn Rast nach dem ersten Durchgang führt, bringt sie den Sieg auch ins Ziel. In Kranjska Gora triumphierte sie nun als erste Schweizerin seit Erika Hess 1983 im Slalom.

Die weiteren Schweizerinnen verpassten den zweiten Durchgang klar. Nicole Good (44.) und Aline Höpli (49.) waren zu langsam, Anuk Brändli, Aline Danioth und Janine Mächler schieden aus. (riz/sda)