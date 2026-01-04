Rast schlägt Shiffrin und gewinnt den Slalom von Kranjska Gora – Holdener starke Dritte
Schweizer Freudentag in Slowenien: Camille Rast feiert ihren vierten Weltcupsieg, den dritten im Slalom nach zwei im letzten Jahr, und bezwingt im sechsten Slalom als erste Fahrerin in diesem Winter Mikaela Shiffrin in deren Paradedisziplin. Dahinter gelingt auch Wendy Holdener nach zwei 4. sowie je einem 6., 7. und 8 Platz ein lang ersehnter Befreiungsschlag.
Mit Mélanie Meillard (12.) und Eliane Christen (23.) holen zwei weitere Schweizerinnen Punkte.
Rast und Shiffrin fuhren in einer eigenen Liga. In beiden Läufen legte Shiffrin mit klarer Bestzeit vor, beide Male konterte die Walliserin mit einer noch schnelleren Fahrt. Am Ende entschieden 14 Hundertstel zugunsten der Weltmeisterin. Holdener als Dritte liegt bereits 1,83 Sekunden zurück, rettete aber ebenfalls vierzehn Hundertstel auf die viertplatzierte Paula Moltzan, eine weitere Amerikanerin.
Es tut gut, heute Abend mit meiner Familie zu feiern, und auf dem Nachhauseweg gibt es ein feines italienisches z'Mittag.»
Nach zwei 2. Plätzen vor Silvester am Semmering begann Rast das Jahr nun perfekt - und das am Wochenende nach der Brandtragödie in ihrer engsten Heimat Crans-Montana, wegen der sie wie ihre Teamkolleginnen Trauerflor trug. Ihre Reaktion, ihre Nervenstärke und ihr Fokus verblüffen immer wieder aufs Neue. Jedes Mal, wenn Rast nach dem ersten Durchgang führt, bringt sie den Sieg auch ins Ziel. In Kranjska Gora triumphierte sie nun als erste Schweizerin seit Erika Hess 1983 im Slalom.
Die weiteren Schweizerinnen verpassten den zweiten Durchgang klar. Nicole Good (44.) und Aline Höpli (49.) waren zu langsam, Anuk Brändli, Aline Danioth und Janine Mächler schieden aus. (riz/sda)