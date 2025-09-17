Liveticker

Bayern empfängt Chelsea –kann das «Hoffenheim der Champions League» mithalten?

Nach dem spektakulären Auftakt in die neue Champions-League-Saison am Dienstagabend mit unter anderem dem verrückten 4:4-Unentschieden zwischen Juventus Turin und Borussia Dortmund treten am heutigen Mittwochabend gleich mehrere Titelanwärter an. Finalist Inter Mailand mit den Schweizern Manuel Akanji und Yann Sommer, der womöglich nur auf der Ersatzbank Platz nimmt, trifft auswärts auf Ajax Amsterdam. Die Partie kannst du hier live im SRF-Stream sehen. Zudem empfängt Titelverteidiger PSG Atalanta Bergamo und bekommt es der FC Liverpool mit Atletico Madrid zu tun.

Das womöglich hochkarätigste Duell gibt es aber in München. Dort kommt es zur Finalrevanche von 2011/12 zwischen dem FC Bayern und Chelsea. Gegen den Klub-Weltmeister will der deutsche Rekordmeister beweisen, dass er mehr als nur das «Hoffenheim der Champions League» sein kann, wie es Uli Hoeness sagte. Trainer Vincent Kompany, Starstürmer Harry Kane und Co. dürften sich mit den europäischen Topklubs auf Augenhöhe sehen.

Alle Spiele gibt es bei watson ab 21 Uhr im Liveticker.