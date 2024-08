Nina Brunner überzeugt bislang in Paris. Bild: keystone

Der Mann auf der Tribüne und vielleicht ein Titel im Haushalt

Nina Brunner ist zusammen mit Tanja Hüberli dem Gold in Paris näher als «Schillerfalter» Damien Brunner in Biel einer Meisterfeier. Aber immerhin ist der Eishockeyspieler jetzt doppelter Olympiaheld.

Klaus Zaugg, Paris

Hoch ragt im Hintergrund der Eiffelturm auf. Es ist Mittwoch, der 30. Juli, kurz vor 10 Uhr und um diese Zeit ist die olympische Welt noch in Ordnung. Der nächtliche Regen hat noch keine Abkühlung gebracht. Bald wird es wieder drückend heiss sein.



Wir sind beim Beachvolleyball. Dieser Sport ist seit der Olympia-Premiere von 1996 in einem festhüttenähnlichen Provisorium auf freiem Feld in Atlanta einen weiten Weg gegangen. In Paris ist Beachvolley die perfekte Show. Der Ort – mitten in der Stadt, am Fusse eines weltberühmten architektonischen Kuriosums – steht für die Entwicklung eines unbeschwerten Sandvergnügens zu einem dynamischen, urbanen Sportbusiness.

Beachvolleyball rockt. Ruhe während der Ballwechsel wie im Tennis. Rockige Rhythmen vom DJ bei Spielunterbrüchen. Ein wenig wie bei einem … Eishockey-Spiel.

Beachvolleyball in Paris: Party vor dem Eiffelturm. Bild: keystone

Nina Brunner mit Sinn für Ironie

Wie kann es sein, dass der Chronist bei langsam aufsteigender Hitze während eines Spiels auf Sand ausgerechnet an Eishockey denkt? Nun, Nina Brunner und Tanja Hüberli haben soeben Laura Ludwig und Luisa Lippmann aus Deutschland in einem mitreissenden, hochstehenden Spiel besiegt (21:9, 21:15).

Nina Brunner ist die Frau von Damien Brunner, einem der besten Eishockey-Spieler der neueren helvetischen Geschichte. Aber einen bedeutenden Titel hat er noch nie gewonnen – und wird er höchstwahrscheinlich auch nicht mehr gewinnen. Entweder ging er zu früh (von Zug weg) oder er kam zu spät (nach Lugano), und nun ist Biel kein Meisterkandidat mehr und Damien Brunner ist im März 38 Jahre alt geworden. Und so sagt seine Frau auf eine entsprechende Frage mit Sinn für Ironie: «Wenigstens einen Titel sollten wir im Haushalt schon haben. Oder?»

Die Hoffnung, dass Nina Brunner diesen Titel hier in Paris in den Haushalt holt, ist durchaus berechtigt. Sie bestätigt die gute Form und sagt, die Partie gegen die Deutschen sei eine der besten gewesen. Alles sei möglich. Gut und gerne zehn Teams können olympisches Gold holen. Nina Brunner (28) und Tanja Hüberli (31) gehören dazu. Sie sind in Bestform.

Den Schatz auf der Tribüne erspäht

Damien Brunner ist auch nach Paris gereist und er sitzt beim Spiel gegen die Deutschen auf der Tribüne. Biels Sportchef Martin Steinegger hat ihn für ein paar Tage vom Sommertraining beurlaubt und das Eistraining beginnt ja sowieso erst übernächste Woche. Er ist nun «doppelter Olympia-Held» und kennt das Universum der fünf Ringe in- und auswendig. 2014 gehört er in Sotschi zu unserem Olympiateam (4 Spiele/kein Skorerpunkt) und ist mittendrin. Nun ist er vom Aktiven zum Olympia-Touristen mutiert und immerhin noch dabei.

Die Frage an Nina Brunner, ob sie ihren Mann im Publikum gesehen habe, gehört also logischerweise zur lockeren olympischen Plauderei. Die Antwort ist einigermassen überraschend. «Ja, ich habe ihn gesehen.» Was? Wie das? Bei der hohen Konzentration im olympischen Wettstreit bleibt Zeit, um auf der Tribüne Ausschau nach dem Ehemann zu halten?

Hat er ein Pappschild hochgehalten, ein auffälliges T-Shirt getragen oder auf der Tribüne getanzt? «Nein. Es war Zufall. Aber es passiert eigentlich recht oft, dass ich im Publikum jemanden erkenne.» Tanja Hüberli geht es offenbar gleich: «Ich habe während des Spiels auch Kollegen im Publikum erkannt.»

Irgendwo im Hintergrund sieht Damien seine Nina aufschlagen. Bild: www.imago-images.de

Keine Tricksereien

Der olympische Laie fragt natürlich Nina Brunner, ob sie denn ihren Mann ins olympische Dorf mitnehmen dürfe. «Nein, natürlich nicht. Er hat mit ein paar Kumpels in der Stadt eine Unterkunft gemietet. Es war aber auch nie die Absicht, dass er mich ins Olympische Dorf begleitet.» Hätte sie ihm nicht wenigstens eine Akkreditierung im Betreuerstab organisieren können? Sagen wir mal als Mentaltrainer oder Fitnesscoach? Dann hätte er Gratiseintritte zu allen olympischen Veranstaltungen. «Auch daran haben wir gar nie gedacht.»

Der Weg zum Olympia-Gold ist noch weit. Aber offen. Die Chancen von Nina Brunner und Tanja Hüberli auf den Punkt gebracht: Sie sind einer Goldmedaille – einem grossen Titel also für den Haushalt - näher als Damien Brunner einer Meisterfeier mit Biel.