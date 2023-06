Am Samstag spielte Marseille auf Korsika – für einen Fan wurde der Stadionbesuch zum Albtraum. Bild: www.imago-images.de

Fussballfans greifen Achtjährigen mit Hirntumor an

Am Samstag fand das Saisonfinale in Frankreich statt. Dabei kam es beim korsischen Klub Ajaccio zu einer schockierenden Tat.

Für den acht Jahre alten Krebspatienten Kenzo wurde der Samstag von einem Traum zum Albtraum. Der junge Fan wurde am Samstag bei einem Spiel seines Herzensklubs Olympique Marseille bei AC Ajaccio angegriffen. Auch seine Eltern wurden attackiert, sein Vater sogar geschlagen.

Der Reihe nach: Ende April war Kenzo, der an einem Hirntumor leidet, zusammen mit anderen kranken Kindern zu einer Stadionführung in Ajaccio eingeladen. Dort erzählte er, dass er Fan von Olympique Marseille ist. Etwas über einen Monat später wurde er von der Organisation «Rotary Club» und der Präsidentin der Fluglinie «Air Corsica» in die Loge für das Heimspiel Ajaccios gegen Marseille eingeladen. Zusammen mit seinen Eltern besuchte Kenzo am gestrigen Samstag die Partie. Als Fan der Gastmannschaft trug er zunächst nicht sein Trikot, da er im Bereich der Gastgeber sass.

Seiner Mutter Amandine zufolge ereignete sich kurz danach der Skandal. Dem Medium «Corse-Matin» berichtete sie: «Da wir uns in Sicherheit wähnten, erlaubte ich Kenzo, sein Trikot anzuziehen. Mein Mann nahm ihn an die Hand, um ihm die Spieler auf dem Spielfeld zu zeigen. Und alles ging schief.»

Rund zehn Männer sollen Vater und Sohn attackiert haben. «Sie haben meinen Sohn geschubst, sein Kopf schlug gegen das Geländer. Meinem Mann wurde ins Gesicht geschlagen, das Trikot von Kenzos Körper gerissen und verbrannt. Sie haben sogar in das Essen gespuckt, das für uns bereitstand.»

Der Klub bedauerte den Vorfall und teilte mit: «Selbst die extremste Dummheit kann diese Verhaltensweisen nicht entschuldigen! Der Verein verurteilt diese unaussprechlichen Handlungen auf das Schärfste! AC Ajaccio wird diese schändlichen Handlungen vollständig aufklären. Sobald die Personen von unseren Diensten identifiziert worden sind, werden wir Anzeige gegen sie erstatten.»

Auch wenn ihn der Angriff traumatisiert habe, so Kenzos Mutter, so habe ein späteres Treffen geholfen. Kenzo durfte mit Marseilles Mittelfeldspieler Mattéo Guendouzi sprechen. Der Vize-Weltmeister konnte den kleinen Jungen zumindest etwas aufmuntern.

Die Partie endete mit 1:0 für Ajaccio. Am Abstieg des korsischen Klubs änderte das jedoch nichts mehr. (nih/t-online)