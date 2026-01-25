Liveticker

Was zeigen die Schweizer Slalom-Spezialisten am Ganslernhang in Kitzbühel?

In Wengen dominierten die Norweger: Auf dem Slalom-Podest standen Atle Lie McGrath, der für Brasilien startende Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen. Jetzt steht mit Kitzbühel der nächste Klassiker an. Für die Schweiz stehen Siegkandidat Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Marc Rochat, Luca Aerni Matthias Iten und Sandro Simonet am Start.

Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 10.30 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.

Die Startliste:

1 Loïc Meillard

2 Paco Rassat

3 Henrik Kristoffersen

4 Lucas Pinheiro Braathen

5 Clément Noël

6 Atle Lie McGrath

7 Timon Haugan

8 Eduard Hallberg

9 Victor Muffat-Jeandet

10 Armand Marchant

11 Linus Strasser

12 Fabio Gstrein

13 Tanguy Nef

14 Steven Amiez

15 Manuel Feller

16 Marco Schwarz

17 Alex Vinatzer

18 Michael Matt

19 Dave Ryding

20 Albert Popov



Die weiteren Schweizer:

22 Daniel Yule

34 Ramon Zenhäusern

37 Marc Rochat

41 Luca Aerni

45 Matthias Iten

68 Sandro Simonet​