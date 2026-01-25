Was zeigen die Schweizer Slalom-Spezialisten am Ganslernhang in Kitzbühel?
In Wengen dominierten die Norweger: Auf dem Slalom-Podest standen Atle Lie McGrath, der für Brasilien startende Lucas Braathen und Henrik Kristoffersen. Jetzt steht mit Kitzbühel der nächste Klassiker an. Für die Schweiz stehen Siegkandidat Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Marc Rochat, Luca Aerni Matthias Iten und Sandro Simonet am Start.
Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 10.30 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.
Die Startliste:
1 Loïc Meillard
2 Paco Rassat
3 Henrik Kristoffersen
4 Lucas Pinheiro Braathen
5 Clément Noël
6 Atle Lie McGrath
7 Timon Haugan
8 Eduard Hallberg
9 Victor Muffat-Jeandet
10 Armand Marchant
11 Linus Strasser
12 Fabio Gstrein
13 Tanguy Nef
14 Steven Amiez
15 Manuel Feller
16 Marco Schwarz
17 Alex Vinatzer
18 Michael Matt
19 Dave Ryding
20 Albert Popov
Die weiteren Schweizer:
22 Daniel Yule
34 Ramon Zenhäusern
37 Marc Rochat
41 Luca Aerni
45 Matthias Iten
68 Sandro Simonet