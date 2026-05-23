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Eishockey-WM live: Österreich – Deutschland in Ticker und TV

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Deutschland braucht dringend einen Sieg – jetzt ist Österreich aber im Powerplay

23.05.2026, 20:0323.05.2026, 20:31
Inhaltsverzeichnis
Österreich – Deutschland (live)Gruppe AGruppe B

Österreich – Deutschland (live)

Gruppe A

Lettland – USA 4:2

Lettland kommt nach dem 2:0-Sieg gegen Deutschland zum zweiten Erfolg an der Eishockey-WM. Die Letten schaffen gegen die USA die grosse Überraschung und setzen sich 4:2 durch. Damit steht der Olympiasieger nach fünf Partien mit nur fünf Punkten auf Platz 5. Für die Viertelfinals müssten die US-Amerikaner mindestens noch einen Kontrahenten überholen. Österreich steht mit neun Zählern aus vier Spielen auf Platz 3, Lettland ist nach fünf Partien einen Punkt vor der USA.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Die Letten gingen in der 9. Minute durch Haralds Egle in Führung und verteidigten diese ziemlich genau 26 Minuten lang. Dann gelang Matthew Tkachuk – der einzige Goldmedaillengewinner von Mailand im Kader – in einem Powerplay aber sein erster WM-Treffer im zweiten Spiel. Darauf konnten die USA aber nicht aufbauen. Der lettische Goalie Kristers Gudlevskis, der schon gegen die Schweiz geglänzt und gegen Deutschland gehext hatte, brachte das US-Team mit insgesamt 45 Paraden zum Verzweifeln.

Im Schlussdrittel brachte Kloten-Stürmer Deniss Smirnovs den Aussenseiter wieder in Führung, bevor Sandis Vilmanis eine Minute vor Schluss ins leere Tor zum 3:1 traf. Die umgehende Antwort der US-Amerikaner brachte nur kurz Hoffnung – denn wiederum nur neun Sekunden später traf Vilmanis erneut ins vom Goalie verlassene Tor.

Latvia&#039;s Deniss Smirnovs, right, celebrates his 2-1 goal with Latvia&#039;s Arturs Andzans, left, and Latvia&#039;s Ralfs Freibergs, center, during the 2026 IIHF Men&#039;s Ice Hockey World Champ ...
Die Letten schaffen gegen die USA die grosse Überraschung.Bild: keystone

Schweiz – Ungarn 9:0

Die Schweiz verpasst «Stängeli» nur knapp und gewinnt gegen Ungarn auch das 6. WM-Spiel

Die Tabelle:

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Gruppe B

Slowakei – Tschechien 2:3

Die Slowakei ist nicht mehr ungeschlagen. Tschechien bezwingt den Nachbarn 3:2 und zieht gleich an diesem vorbei auf Platz 2 in der Gruppe B. Mit dem dritten Sieg in Folge – unter anderem gegen Schweden – haben die Tschechen eindrücklich auf die Blamage gegen Slowenien (2:3 n. V.) reagiert.

Zum Matchwinner wurde gegen die Slowakei der frühere SCRJ-Star Roman Cervenka, der in der 53. Minute das Siegtor erzielte. Zuvor hatten die Tschechen bereits zweimal geführt, doch gelang der Slowakei beide Male der Ausgleich. Auf den dritten Treffer hatten die Slowaken dann aber keine Antwort mehr. Trotz der Niederlage bleiben sie aber auf Viertelfinal-Kurs.

Die Highlights der Partie.

Dänemark – Slowenien 4:0

Dänemark gelingt ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Dank eines 4:0-Erfolgs gegen Slowenien haben die Dänen nun ihre ersten Punkte. Wirklich abstiegsgefährdet waren sie aber nicht, hatten sie ihre ersten vier Spiele doch gegen die Topteams der Gruppe B und treffen nun noch auf Italien und Norwegen. Ein Abstieg von Dänemark wäre eine grosse Überraschung.

Die Highlights des Spiels.

Für Slowenien bleibt die Gefahr jedoch gross, da zum Abschluss der Gruppenphase noch das Duell gegen Italien ansteht. Am Ende steigen die beiden schwächsten Teams über beide Gruppen gesehen ab, es könnte also auch zwei Nationen aus derselben Gruppe treffen. In Gruppe A ist Grossbritannien weiterhin punktlos.

Die Tabelle:

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Das ist nicht der einzige Schal, der am Donnerstagabend in der Zürcher Arena geschwungen wird.
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Die beliebtesten Kommentare
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Lohner
23.05.2026 15:40registriert August 2025
Die wollen einfach nicht noch einmal Weltmeister werden dass sie sich dem Empfang im WH entziehen können.
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Überdimensionierte Riesenshrimps aka Reaper
23.05.2026 15:43registriert Juni 2016
Endlich wurden die Amis für Ihre Low Performance und Unlust nicht noch belohnt.
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ᴉlǝqǝǝuɥɔs@Schneebeli&Söhne
23.05.2026 16:50registriert Dezember 2025
Je schneller die Amis aus unserem Land und aus Europa heimreisen müssen, desto besser.
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