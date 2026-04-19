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St.Gallen führt in Yverdon und drückt weiterhin auf den nächsten Treffer
- Der zweite Cupfinalist neben Stade Lausanne-Ouchy wird am Sonntag in Yverdon ermittelt. Ab 15.00 Uhr stehen sich der Klub aus der Challenge League und der FC St. Gallen gegenüber.
- Die Ostschweizer wollen zum dritten Mal in den letzten sechs Jahren in den Final des Schweizer Cups einziehen. Cupsieger wurde der FCSG allerdings zuletzt im Jahr 1969.
- Bereits sicher steht Stade Lausanne-Ouchy im Final. Der Challenge-League-Vertreter setzte sich am Samstag gegen GC durch. Überschattet wurde das Cupfest von GC-Chaoten, welche nach der Partie für unschöne Szenen sorgten. (riz/sda)