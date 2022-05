In den ersten drei Spielen an der WM wurden von der Schweiz Siege erwartet. Die Slowakei ist nun aber auf einem anderen Niveau als Italien, Dänemark oder Kasachstan. Die Slowaken treten an diesem Turnier bislang mit aggressivem, hartem Offensivspiel aus. So viel Zeit und Platz wie in den ersten drei Spielen wird die Schweiz heute Abend nicht haben.