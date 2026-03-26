Liveticker
Nutzt Davos den ersten Matchpuck? Zug muss in Spiel 4 dringend eine Reaktion zeigen
Das Wichtigste in Kürze:
- In den Playoffs der Eishockey-Meisterschaft beginnt in den Viertelfinals die entscheidende Phase. Der HC Davos, der Qualifikationssieger, kann am Donnerstag in Zug als erstes Team in die Halbfinals einziehen.
- Dem HCD fehlen nach 4:3-, 2:0- und 7:3-Siegen bloss noch ein weiterer Sieg zum Weiterkommen.
- Noch keine Entscheidung fallen kann bei Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg-Gottéron. Die Freiburger, Zweite nach der Qualifikation, feierten am Dienstag im dritten Spiel mit 4:0 den ersten Sieg, brauchen aber einen Auswärtssieg im St. Gallischen, um die Serie auszugleichen.
- Beide Spiele beginnen um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abu/sda)
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.