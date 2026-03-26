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Playoffs: Davos hat Matchpuck, Fribourg will ausgleichen – im Liveticker

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Nutzt Davos den ersten Matchpuck? Zug muss in Spiel 4 dringend eine Reaktion zeigen

26.03.2026, 19:0026.03.2026, 19:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • In den Playoffs der Eishockey-Meisterschaft beginnt in den Viertelfinals die entscheidende Phase. Der HC Davos, der Qualifikationssieger, kann am Donnerstag in Zug als erstes Team in die Halbfinals einziehen.
  • Dem HCD fehlen nach 4:3-, 2:0- und 7:3-Siegen bloss noch ein weiterer Sieg zum Weiterkommen.
  • Noch keine Entscheidung fallen kann bei Rapperswil-Jona Lakers – Fribourg-Gottéron. Die Freiburger, Zweite nach der Qualifikation, feierten am Dienstag im dritten Spiel mit 4:0 den ersten Sieg, brauchen aber einen Auswärtssieg im St. Gallischen, um die Serie auszugleichen.
  • Beide Spiele beginnen um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abu/sda)
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