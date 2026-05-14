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Super League live: FC Basel – FC St.Gallen in Ticker und Stream

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FCSG wird in Basel gefährlicher – Thuner Doppelschlag sorgt für Wende im Derby

14.05.2026, 15:3014.05.2026, 16:54
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Sportlich geht es im Berner Kantonalderby zwischen Thun und den Young Boys am Auffahrtsdonnerstag um nichts mehr. Trotzdem ist der Tag mit grossen Emotionen verbunden. Sensationsmeister Thun erhält den Meisterpokal, danach startet die grosse Feier.

In den beiden anderen Partien der Meisterrunde der Super League geht es darum, welche Teams in der kommenden Saison neben Thun europäisch spielen dürfen. Der entthronte Meister FC Basel braucht einen Heimsieg gegen den FC St. Gallen und muss gleichzeitig darauf hoffen, dass der FC Sion sein Heimspiel gegen den FC Lugano nicht gewinnt. Alle drei Spiele der vorletzten Runde beginnen um 16.30 Uhr.

Hier kannst du die Spiele im Liveticker verfolgen, die Partie zwischen dem FCB und dem FCSG gibt es ausserdem im Stream vom SRF. (nih/sda)

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