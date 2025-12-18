Nebel
Conference League: Lausanne-Sport empfängt Fiorentina – im Liveticker

Hier gibt es alle Resultate in der Übersicht.

Schafft Lausanne den direkten Achtelfinal-Einzug? Fiorentina ist nicht gut in Form

18.12.2025, 20:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Zum Abschluss der Ligaphase der Conference League steht für Lausanne-Sport ein besonderes Heimspiel auf dem Programm.
  • Mit der Fiorentina ist ein Team aus der italienischen Serie A in der Tuilière zu Gast. Die Mannschaft mit dem Schweizer Nationalspieler Simon Sohm belegt in der heimischen Meisterschaft derzeit überraschend den letzten Platz.
  • Im Europacup läuft es der «Viola» dagegen besser: Mit drei Siegen hat sie einen Punkt mehr gesammelt als Lausanne.
  • Die Waadtländer dürften die K.-o.-Phase selbst bei einer Niederlage erreichen. Mit einem Sieg hätten sie sogar die Chance, direkt in die Achtelfinals einzuziehen.
  • Die Partie beginnt um 21 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (sda)
Für Lausanne geht es gegen «die Schande der Stadt» um das europäische Überwintern
