Schafft Lausanne den direkten Achtelfinal-Einzug? Fiorentina ist nicht gut in Form
Das Wichtigste in Kürze:
- Zum Abschluss der Ligaphase der Conference League steht für Lausanne-Sport ein besonderes Heimspiel auf dem Programm.
- Mit der Fiorentina ist ein Team aus der italienischen Serie A in der Tuilière zu Gast. Die Mannschaft mit dem Schweizer Nationalspieler Simon Sohm belegt in der heimischen Meisterschaft derzeit überraschend den letzten Platz.
- Im Europacup läuft es der «Viola» dagegen besser: Mit drei Siegen hat sie einen Punkt mehr gesammelt als Lausanne.
- Die Waadtländer dürften die K.-o.-Phase selbst bei einer Niederlage erreichen. Mit einem Sieg hätten sie sogar die Chance, direkt in die Achtelfinals einzuziehen.
Die Partie beginnt um 21 Uhr.