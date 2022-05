Der französische Weltmeister Olivier Giroud traf in den ersten 32 Minuten doppelt für Milan, der Ivorer Franck Kessie erhöhte wenig später. Für die Mannschaft von Stefano Pioli ist es der erste Scudetto seit 2011.

Die AC Milan ist zum 19. Mal italienischer Meister. Die Mailänder setzten sich am 38. und letzten Spieltag der Serie A ohne Probleme 3:0 gegen Sassuolo durch, sodass Stadtrivale Inter Mailand auch ein 3:0-Erfolg gegen Sampdoria Genua nichts mehr nützte und die Rossoneri zwei Zähler Vorsprung ins Ziel retteten.

Manchester City dreht ein 0:2 in fünf Minuten zum 3:2 und wird Englischer Meister

Die AC Milan gewinnt den Scudetto! In Sassuolo lassen die Rossoneri gar nicht anbrennen

Jil Teichmann und Belinda Bencic locker in der zweiten Runde +++ Zverev ebenfalls souverän

Mario Balotelli erzielt fünf Tore, eines davon ist so schön, du glaubst es gar nicht

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Erster Fall von Affenpocken in der Schweiz

Büsi fremdgefüttert und umbenannt – Nachbarstreit landet vor Gericht in Bülach

Ich war mit June an meiner ersten Sexparty – oh mann, oh mann ... 🤭

Was ist gefährlicher als Putin? Ein amerikanischer Gottesstaat

Was hinter dem mysteriösen Tod reicher Russen steckt

YouTube sperrt 9000 Kanäle in Russland ++ Russische Konzertbesucher rufen «Scheiss-Krieg!»

Die brasilianischen Weltmeister machen aus Weggis eine kleine Copacabana

22. Mai 2006: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká – sie kommen alle! Brasilien bereitet sich in Weggis am Vierwaldstättersee auf die Fussball-WM in Deutschland vor. Der Titelverteidiger zieht – die Begeisterung ist riesig.

2002 wird Brasilien in Japan und Südkorea Fussball-Weltmeister. Da ist das Ziel für das Turnier vier Jahre später klar: In Deutschland soll der Titel verteidigt werden. Zur Vorbereitung entscheidet sich der Verband, sein Quartier in Weggis LU aufzuschlagen.