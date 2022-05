Winterthur zurück in der höchsten Fussball-Liga: «Die Stadt hat das verdient»

Der FC Luzern braucht bei Meister Zürich einen Sieg, sonst geht es in die Barrage

Milan braucht einen Punkt in Sassuolo und ist Meister – Inter gegen Sampdoria

Teichmann gibt bei Sieg nur drei Games ab +++ Thiem scheitert in der ersten Rundet

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

In der SRF-«Arena» über Geflüchtete überzeugten zwei junge Frauen aus dem Publikum

Was ist gefährlicher als Putin? Ein amerikanischer Gottesstaat

Büsi fremdgefüttert und umbenannt – Nachbarstreit landet vor Gericht in Bülach

Das sind die Tschetschenen, die für die Ukraine in den Krieg ziehen

Die brasilianischen Weltmeister machen aus Weggis eine kleine Copacabana

22. Mai 2006: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká – sie kommen alle! Brasilien bereitet sich in Weggis am Vierwaldstättersee auf die Fussball-WM in Deutschland vor. Der Titelverteidiger zieht – die Begeisterung ist riesig.

2002 wird Brasilien in Japan und Südkorea Fussball-Weltmeister. Da ist das Ziel für das Turnier vier Jahre später klar: In Deutschland soll der Titel verteidigt werden. Zur Vorbereitung entscheidet sich der Verband, sein Quartier in Weggis LU aufzuschlagen.