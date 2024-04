Weiter heisst es, ein Anreiz für Hirscher sei zudem, dass die alpine Ski-WM im kommenden Winter in Saalbach-Hinterglemm stattfindet – und damit im Bundesland Salzburg, Hirschers Heimat. Nach Angaben der «Kronen Zeitung» will der Skirennfahrer für eine Saison zurückkehren und dann wieder aufhören. (con/ram/sda)

Laut dem Bericht plant Hirscher im Sommer in Neuseeland FIS-Ranglistenpunkte zu sammeln, um anschliessend auch im Weltcup angreifen zu können. Dort hatte der zweimalige Olympiasieger und siebenfache Weltmeister bis zu seinem Rücktritt 2019 in 67 Rennen triumphiert.

Nach Informationen der «Tiroler Tageszeitung» soll der achtfache Gesamtweltcupsieger ab kommender Saison für die Niederlande, das Geburtsland seiner Mutter, an den Start gehen. Allerdings müsste der Österreichischer Skiverband (ÖSV) dem Nationenwechsel des 35-jährigen Salzburgers zustimmen. Wie der ORF berichtete, will sich der ÖSV heute Mittwoch zur Angelegenheit äussern.

Im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Paris im Sommer hat sich die Bürgermeisterin zum Ziel gesetzt, die Seine «bebadbar» zu machen. Sollte das Unterfangen gelingen, will auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris schwimmen.

«Wir werden im Juli in der Seine baden», sagte Paris' Bürgermeisterin Anne Hidalgo Anfang Jahr. Nun bleiben der französischen Hauptstadt noch knapp 100 Tage für ihr tollkühnes Unterfangen, die Seine für die Olympischen Spiele herzurichten. Das erklärte Ziel ist es, den Fluss so sauber zu bekommen, dass Triathlon-Wettkämpfe darin ausgetragen werden können.