Ski alpin: Atle Lie McGraht schafft Olympia-Revanche in Kranjska Gora

Slalom von Kranjska Gora
1. Atle Lie McGrath (NOR) 1:00.59
2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.01
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.04
10. Tanguy Nef (SUI) +0.50
23. Daniel Yule (SUI) +1.24
24. Ramon Zenhäusern (SUI) +1.30
Out im 1. Lauf: Loic Meillard (SUI)
Hier geht es zu den ausführlichen Resultaten
Norway&#039;s Atle Lie McGrath competes in an alpine ski, men&#039;s World Cup slalom, in Kranjska Gora, Slovenia, Sunday, March 8, 2026. (AP Photo/Giovanni Auletta) Atle Lie McGrath
Atle Lie McGrath bringt seinen Vorsprung aus dem 1. Lauf in Kranjska Gora anders als bei Olympia ins Ziel.Bild: keystone
Liveticker

McGrath schafft Olympia-Revanche – Nef als bester Schweizer auf Rang 10

08.03.2026, 13:32

Atle Lie McGrath schüttelt im Weltcup-Slalom in Kranjska Gora seine Olympia-Enttäuschung ab und feiert seinen dritten Saisonsieg.

Der norwegische Disziplinenleader gewinnt hauchdünn vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen und dem für Brasilien startenden Lucas Pinheiro Braathen.

Die Schweizer gehören zu den Geschlagenen. Tanguy Nef wird Zehnter, Loïc Meillard scheidet im ersten Lauf aus. (sda)

Der Ausfall von Loïc Meillard.Video: SRF

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Auf Facebook teilenAuf X teilen
