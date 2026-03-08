Slalom von Kranjska Gora
1. Atle Lie McGrath (NOR) 1:00.59
2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.01
3. Lucas Pinheiro Braathen (BRA) +0.04
10. Tanguy Nef (SUI) +0.50
23. Daniel Yule (SUI) +1.24
24. Ramon Zenhäusern (SUI) +1.30
Out im 1. Lauf: Loic Meillard (SUI)
McGrath schafft Olympia-Revanche – Nef als bester Schweizer auf Rang 10
Atle Lie McGrath schüttelt im Weltcup-Slalom in Kranjska Gora seine Olympia-Enttäuschung ab und feiert seinen dritten Saisonsieg.
Der norwegische Disziplinenleader gewinnt hauchdünn vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen und dem für Brasilien startenden Lucas Pinheiro Braathen.
Die Schweizer gehören zu den Geschlagenen. Tanguy Nef wird Zehnter, Loïc Meillard scheidet im ersten Lauf aus. (sda)