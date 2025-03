Liveticker

YB klettert dank Sieg gegen Lausanne über den Strich – Last-Minute-Drama in Yverdon

St.Gallen – GC

YB – Lausanne 3:0

Die Young Boys kommen durch das 3:0 gegen Lausanne-Sport zum vierten Heimsieg in Folge und stossen auf Kosten des Gegners wieder in die Top 6 der Super League vor. Der Aufwärtstrend von YB unter Giorgio Contini hat einiges mit der gefundenen defensiven Stabilität zu tun. Gegen Lausanne-Sport blieben die Berner zum sechsten Mal in dieser Saison ohne Gegentor, zum fünften Mal stand dabei der erst in der Winterpause zu YB gestossene Contini an der Seitenlinie. Insgesamt war es sein 250. Spiel als Trainer in der Super League – Rekord.

Fassnacht (rechts) feiert 1:0-Torschütze Colley. Bild: keystone

Der neue Coach hat allerdings auch das Glück, dass er auf den wieder voll fitten Abwehrchef Loris Benito zählen kann. Der 33-jährige Captain strahlt nach überstandenem Kreuzbandriss und einigen Blessuren, die darauf folgten, die Sicherheit aus, die auf die ganze Mannschaft Einfluss hat.

Für die drei Tore sorgten Ebrima Colley und Chris Bedia. Ersterer profitierte beim 1:0 kurz vor der Pause von einem Fehler von Noë Dussenne, dem Abwehrchef der Lausanner. Bedia erzielte nach seiner Einwechslung für die letzte halbe Stunde zwei Treffer in Goalgetter-Manier, den ersten mit einem Abstauber, den zweiten durch gutes Stellungsspiel.

YBs Sturmspitze Cedric Itten, der Bedia nach einer Stunde Platz machen musste, blieb ohne Tor und wartet seit nunmehr über drei Monate auf ein Erfolgserlebnis. Mit einer sehenswerten Rettung auf der eigenen Torlinie kurz nach der Pause rechtfertigte er aber seinen Platz in der Startformation und ebnete den deutlichen Erfolg vor knapp 27'000 Zuschauern im Wankdorf.

Lausanne-Sport, das nach der Niederlage erstmals seit mehreren Monaten nicht mehr in den Top 6 steht, hatte vor dem 0:2 Ausgleichsmöglichkeiten. Jamie Roche, dessen erster Schuss von Itten gestoppt worden war, hatte später nochmals Pech, als er nur die Latte traf.

Young Boys – Lausanne-Sport 3:0 (1:0)

26'873 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 45. Colley 1:0. 78. Bedia 2:0. 86. Bedia (Hadjam) 3:0.

Young Boys: Keller; Blum, Lauper, Benito, Abdu Conté (80. Hadjam); Fassnacht (80. Lakomy), Raveloson, Ugrinic (87. Camara), Monteiro; Colley (80. Virginius); Itten (60. Bedia).

Lausanne-Sport: Castella; Senaya, Sow, Dussenne, Poaty (89. Fofana); Okou (63. Balde), Roche, Koindredi (83. Lekoueiry), Diabaté; Sanches (83. Oviedo); Sène (63. Ajdini).

Bemerkungen: Verwarnungen: 27. Abdu Conté, 40. Senaya, 65. Diabaté.

Yverdon – Winterthur 2:1

Am Tabellenende hat sich die Situation für Schlusslicht Winterthur weiter verschlechtert. Der FCW verlor in Yverdon 1:2 und liegt nun acht Punkte hinter den Waadtländern. Nach dem Führungstreffer von Marley Aké glich Luca Zuffi per Penalty für die Gäste aus.

Zuffi vernascht Yverdon-Goalie Bernardoni mit einem Panenka-Penalty. Bild: keystone

Ab der 66. Minute spielten die Winterthurer nach einer Roten Karte gegen Tobias Schättin in Unterzahl und schienen zumindest einen Punkt retten zu können. Doch in der 96. Minute sorgte Moussa Baradji für den späten Sieg der Hausherren und für einen Stich ins Herz der Gäste.

Yverdon – Winterthur 2:1 (1:1)

2030 Zuschauer. - SR Dudic.

Tore: 36. Aké (Marchesano) 1:0. 44. Zuffi (Penalty) 1:1. 96. Baradji (Christian Marques) 2:1.

Yverdon: Bernardoni; Sauthier, Christian Marques, Tijani, Kongsro; Sylla (58. Komano), Legowski, Baradji; Tasar, Aké, Marchesano.

Winterthur: Kapino; Sidler, Arnold, Lüthi, Schättin; Stillhart (69. Diaby), Zuffi, Schneider (46. Durrer); Di Giusto (46. Burkart), Gomis (84. Lukembila), Frei (69. Cueni).

Bemerkungen: 66. Rote Karte gegen Schättin (grobes Foul). Verwarnungen: 38. Sylla, 54. Tijani, 71. Frei, 72. Buess, 94. Durrer.

Die Tabelle

