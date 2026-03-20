Liveticker
Der EVZ hält mit dem Qualisieger mit: Das erste Drittel in Davos endet torlos + Rappi führt
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
- Mit den Partien von Qualifikationssieger Davos gegen Zug und Fribourg-Gottéron gegen die Rapperswil-Jona Lakers beginnen am Freitagabend die Viertelfinals in den Eishockey-Playoffs.
- Die Viertelfinal-Paarungen werden auch in diesem Jahr über die gesamte Dauer der Best-of-7-Serien gesplittet. Die Duelle zwischen Titelverteidiger ZSC Lions und Lugano sowie das Léman-Derby zwischen Genève-Servette und Lausanne werden erst am Samstag lanciert.
- Der Schweizer Meister 2026, der gut zwei Wochen vor Beginn der Heim-WM feststehen wird, wird spätestens am 30. April gekürt. (riz/sda)
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
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