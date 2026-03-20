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National League: Davos gegen Zug live im Ticker und Stream

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Der EVZ hält mit dem Qualisieger mit: Das erste Drittel in Davos endet torlos + Rappi führt

20.03.2026, 19:0020.03.2026, 20:29

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

  • Mit den Partien von Qualifikationssieger Davos gegen Zug und Fribourg-Gottéron gegen die Rapperswil-Jona Lakers beginnen am Freitagabend die Viertelfinals in den Eishockey-Playoffs.
  • Die Viertelfinal-Paarungen werden auch in diesem Jahr über die gesamte Dauer der Best-of-7-Serien gesplittet. Die Duelle zwischen Titelverteidiger ZSC Lions und Lugano sowie das Léman-Derby zwischen Genève-Servette und Lausanne werden erst am Samstag lanciert.
  • Der Schweizer Meister 2026, der gut zwei Wochen vor Beginn der Heim-WM feststehen wird, wird spätestens am 30. April gekürt. (riz/sda)
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