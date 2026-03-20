recht sonnig14°
DE | FR
burger
Sport
Grossbritannien

Ronnie O'Sullivan schafft als erster Snooker-Spieler 153 Punkte

SHANGRAO, CHINA - MARCH 20: Ronnie O Sullivan of England plays a shot in the Quarterfinal round match against Ryan Day of Wales on day 5 of the World Open Snooker 2026 at the Yushan Sports Center on M ...
Auf dem Weg zum Sieg: O'Sullivan in Shangrao.Bild: www.imago-images.de

Das Maximum Break hat 147 Punkte – wie Ronnie O'Sullivan als erster 153 Punkte schaffte

Teufelskerl Ronnie O'Sullivan setzt einen weiteren Meilenstein. Dem besten Snooker-Spieler der Gegenwart gelingt ein 153er-Break. Wie geht das?
20.03.2026, 15:47
Ralf Meile
Ralf Meile

Ronnie O'Sullivan hat mal wieder Snooker-Geschichte geschrieben. Dem 50-jährigen Engländer ist an den World Open im chinesischen Yushan das bislang höchste Break in einem Profispiel gelungen: 153 Punkte.

Das ist tatsächlich möglich, obwohl doch für ein Maximum Break «nur» 147 Punkte nötig sind. Niemand hat mehr solcher Breaks geschafft als O'Sullivan.

«Ziemlich cooler Moment»

Doch beim Viertelfinal-Sieg gegen Ryan Day konnte «Rocket Ronnie» eben noch sechs Zähler draufpacken. Möglich war das wegen eines sogenannten Freeballs.

O'Sullivan hatte Day gesnookert, dieser beging ein Foul, worauf O'Sullivan die Möglichkeit erhielt, eine beliebige Kugel als extra rote Kugel zu spielen. Das nutzte er aus. O'Sullivan lochte Grün als «Rot» ein, dann Schwarz und in der Folge alle 15 regulären roten Kugeln, jeweils gefolgt von Schwarz, und zum Schluss alle farbigen Kugeln. So kam er auf 153 Punkte.

«Das war ein ziemlich cooler Moment», meinte Ronnie O'Sullivan. Er sei wirklich glücklich über seine Leistung, sagte die englische Snooker-Ikone. «Ich war schon bei vielen Dingen der Erste, also dachte ich mir, ich könnte das auch noch schaffen. Ich bin dankbar, dass ich solche Sachen erreichen kann.»

Aus der Rubrik «Unvergessen»:

Unvergessen
Snooker-Star O'Sullivan verzichtet auf Maximum Break, «weil es dafür zu wenig Geld gibt»

Dem Gegner nichts zugestanden

Den bisherigen Rekord stellte mit 148 Punkten Jamie Burnett im Jahr 2004 auf. Die höchstmögliche Zahl sind 155 Punkte – O'Sullivan liess sich und anderen Snooker-Spielern also für die Zukunft noch ein wenig Luft.

Vielleicht schlägt er mal so zu:

Dieser goldige Bub (3) hat jetzt zwei Weltrekorde im Snooker

Gegen Ryan Day spielte Ronnie O'Sullivan auch im Rest des Matchs gross auf. Der siebenfache Weltmeister fegte den Waliser 5:0 weg, Day konnte sich dabei insgesamt nur 38 Punkte erspielen. Im Halbfinal des Turniers trifft O'Sullivan auf den Chinesen Wu Yize.

Mehr Snooker:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So farbig sind Papageien
1 / 18
So farbig sind Papageien
Bild: Shutterstock
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Possum versteckt sich bei Plüschtieren in Flughafen in Australien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Rappi qualifiziert sich für die Playoffs – SCB-Fans kritisieren die Vereinsführung scharf
Die Rapperswil-Jona Lakers komplettieren die Playoff-Viertelfinals der National League und eliminieren Bern. Nach dem 2:1 am Montag gewinnen sie mit 4:0 auch das Heimspiel der zweiten Play-in-Runde.
Im Vergleich zum Duell zwei Tage zuvor setzte der Berner Trainer Heinz Ehlers diesmal im Tor auf Sandro Zurkirchen statt Adam Reideborn. An dessen Stelle rückte der schwedische Stürmer Emil Bemström als sechster Ausländer in die Aufstellung. Den gewünschten Effekt hatte diese Massnahme nicht. Im Gegenteil: Das 1:0 für die Lakers kurz vor der Spielhälfte durch Tanner Fritz war ein haltbarer Schuss von der Seite. Zuvor hatte SCB-Verteidiger Nils Rhyn im eigenen Drittel den Puck verloren.
Zur Story