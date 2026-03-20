Auf dem Weg zum Sieg: O'Sullivan in Shangrao. Bild: www.imago-images.de

Das Maximum Break hat 147 Punkte – wie Ronnie O'Sullivan als erster 153 Punkte schaffte

Teufelskerl Ronnie O'Sullivan setzt einen weiteren Meilenstein. Dem besten Snooker-Spieler der Gegenwart gelingt ein 153er-Break. Wie geht das?

Ralf Meile Folge mir

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Ronnie O'Sullivan hat mal wieder Snooker-Geschichte geschrieben. Dem 50-jährigen Engländer ist an den World Open im chinesischen Yushan das bislang höchste Break in einem Profispiel gelungen: 153 Punkte.

Das ist tatsächlich möglich, obwohl doch für ein Maximum Break «nur» 147 Punkte nötig sind. Niemand hat mehr solcher Breaks geschafft als O'Sullivan.

«Ziemlich cooler Moment»

Doch beim Viertelfinal-Sieg gegen Ryan Day konnte «Rocket Ronnie» eben noch sechs Zähler draufpacken. Möglich war das wegen eines sogenannten Freeballs.

O'Sullivan hatte Day gesnookert, dieser beging ein Foul, worauf O'Sullivan die Möglichkeit erhielt, eine beliebige Kugel als extra rote Kugel zu spielen. Das nutzte er aus. O'Sullivan lochte Grün als «Rot» ein, dann Schwarz und in der Folge alle 15 regulären roten Kugeln, jeweils gefolgt von Schwarz, und zum Schluss alle farbigen Kugeln. So kam er auf 153 Punkte.

«Das war ein ziemlich cooler Moment», meinte Ronnie O'Sullivan. Er sei wirklich glücklich über seine Leistung, sagte die englische Snooker-Ikone. «Ich war schon bei vielen Dingen der Erste, also dachte ich mir, ich könnte das auch noch schaffen. Ich bin dankbar, dass ich solche Sachen erreichen kann.»

Dem Gegner nichts zugestanden

Den bisherigen Rekord stellte mit 148 Punkten Jamie Burnett im Jahr 2004 auf. Die höchstmögliche Zahl sind 155 Punkte – O'Sullivan liess sich und anderen Snooker-Spielern also für die Zukunft noch ein wenig Luft.

Vielleicht schlägt er mal so zu: Dieser goldige Bub (3) hat jetzt zwei Weltrekorde im Snooker

Gegen Ryan Day spielte Ronnie O'Sullivan auch im Rest des Matchs gross auf. Der siebenfache Weltmeister fegte den Waliser 5:0 weg, Day konnte sich dabei insgesamt nur 38 Punkte erspielen. Im Halbfinal des Turniers trifft O'Sullivan auf den Chinesen Wu Yize.