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Macht der ZSC Lugano heute den Garaus? Im Tessin steht Spiel 4 der Viertelfinals an
Die ZSC Lions können am Freitag auf schnellstmöglichem Weg die Playoff-Halbfinals erreichen. Der Titelverteidiger führt gegen Lugano mit 3:0 Siegen. Die Bianconeri müssen also gewinnen, wollen sie die kleine Chance wahren, erstmals seit 2018 eine Playoff-Serie zu überstehen. Die Lions reisen mit zehn Auswärtssiegen in Serie im Gepäck ins Tessin.
Enger zu und her geht es im Léman-Derby zwischen Genève-Servette und Lausanne. Die Waadtländer gewannen am Mittwoch in Genf 5:2 und wollen im vierten Duell das Break vor heimischem Publikum bestätigen. Beide Partien beginnen um 20 Uhr. Hier bleibst du im Liveticker stets auf dem laufenden Stand. (nih/sda)
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