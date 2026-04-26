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Super-League-Liveticker: YB kann Thun gegen St.Gallen zum Meister küren

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Wird Thun Sofameister? St.Gallen muss bei YB siegen, um das zu verhindern

26.04.2026, 15:30

Das Wichtigste in Kürze:

  • Nachdem es Thun am Samstag verpasst hat, aus eigener Kraft vorzeitig den Meistertitel zu holen, könnte ausgerechnet der Kantonsrivale im Berner Oberland die Korken knallen lassen.
  • Knöpfen die Young Boys dem FC St. Gallen in der 34. Runde der Super League Punkte ab, sind die Thuner nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen.
  • Die Thuner Mannschaft versammelt sich darum in der Stockhorn Arena und schaut die Partie gemeinsam mit den eigenen Fans in einem Public Viewing. Sollte der Titel feststehen, steigt danach die Meisterfeier in Berner Oberland.
  • Anpfiff im Wankdorf ist um 16.30 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.

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