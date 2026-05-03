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Besiegelt GC den Abstieg von Winterthur? Super League im Liveticker

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Doppelte Hiobsbotschaft für GC: Arigoni fliegt vom Platz und Servette trifft zum 1:0

03.05.2026, 15:3003.05.2026, 17:04

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Grasshoppers können heute den FC Winterthur in die Challenge League schiessen. Dafür braucht der ebenfalls krisengeschüttelte Stadtzürcher Klub allerdings einen Heimsieg gegen Servette.
  • Gewinnt GC, beträgt der Vorsprung auf den Kantonsrivalen zehn Punkte bei noch drei ausstehenden Partien. Die Hoppers würden zudem bis auf fünf Punkte an den auf dem rettenden zehnten Platz liegenden FCZ heranrücken.
  • Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Parallel findet in der Meistergruppe auch noch die Partie zwischen dem FC Lugano und den Berner Young Boys statt. Mit watson bist du jederzeit live dabei.

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Ein Punkt gegen den FCZ ist wohl zu wenig: Winterthur steuert auf den direkten Abstieg zu
Der FC Winterthur beendet zwar seine Niederlagenserie, doch das 2:2 gegen den FC Zürich ist dennoch ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.
Sieben Punkte beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf den Vorletzten GC. Als Erstes müssen die Winterthurer nun hoffen, dass GC am Sonntag daheim gegen Servette keinen Sieg holt. Mit drei weiteren Zählern auf dem Konto wären die bald von Peter Zeidler trainierten Grasshoppers nicht mehr einzuholen. Zumindest bezüglich Motivation dürften die Hoppers den Genfern am Sonntag einiges voraus haben: Sie könnten mit einem Sieg nicht nur den FCW definitiv distanzieren, sondern sich auch noch dem FCZ bis auf fünf Punkte annähern. Für Servette geht es um nichts mehr.
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