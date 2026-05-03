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Doppelte Hiobsbotschaft für GC: Arigoni fliegt vom Platz und Servette trifft zum 1:0
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Grasshoppers können heute den FC Winterthur in die Challenge League schiessen. Dafür braucht der ebenfalls krisengeschüttelte Stadtzürcher Klub allerdings einen Heimsieg gegen Servette.
- Gewinnt GC, beträgt der Vorsprung auf den Kantonsrivalen zehn Punkte bei noch drei ausstehenden Partien. Die Hoppers würden zudem bis auf fünf Punkte an den auf dem rettenden zehnten Platz liegenden FCZ heranrücken.
- Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Parallel findet in der Meistergruppe auch noch die Partie zwischen dem FC Lugano und den Berner Young Boys statt. Mit watson bist du jederzeit live dabei.