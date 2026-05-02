Schalke macht den Aufstieg perfekt +++ Arsenal setzt ManCity unter Druck

Schalke 04 feiert die Rückkehr in die 1. Bundesliga. Bild: keystone

Schalke steigt auf +++ Arsenal setzt ManCity unter Druck +++ Barça kurz vor Titel

Mehr «Sport»

2. Bundesliga

Schalke – Düsseldorf 1:0

Schalke 04 mit dem Schweizer Verteidiger Adrian Gantenbein steht als erster Aufsteiger in die Bundesliga fest. Der Klub aus Gelsenkirchen ist nach dem 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf nicht mehr von einem der ersten zwei Tabellenplätze zu verdrängen. Letztmals spielte Schalke in der Saison 2022/2023 in der 1. Bundesliga.

Um den zweiten direkten Aufstiegsplatz und um die Teilnahme an den Relegationsspielen kämpfen in den letzten drei Runden Paderborn (58 Punkte), Hannover (57), Elversberg (56) und Darmstadt (51).

Premier League

Wolverhampton – Sunderland 1:1

Sunderland rutscht in der Premier-League-Tabelle noch etwas weiter ab. Auswärts beim bereits als Absteiger feststehenden Schlusslicht Wolverhampton kommt das Team von Granit Xhaka nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Die Gäste gingen nach 17 Minuten in Führung, kassierten aber in der Person von Daniel Ballard wenig später einen Platzverweis. Zu zehnt brachte Sunderland den Vorsprung nicht über die Zeit. Kurz nach der Pause erzielte Santiago Bueno den Ausgleich.

Arsenal – Fulham 3:0

Arsenal macht weiter Druck auf Manchester City. Die Gunners feiern zuhause gegen Fulham einen souveränen 3:0-Sieg. Die Tore erzielen Viktor Gyökeres (9. und 45+4.) sowie Bukayo Saka (40.) noch vor der Pause. Damit bauen sie den Vorsprung auf ManCity vorübergehend wieder auf sechs Punkte aus, die Citizens haben aber noch zwei Spiele weniger absolviert und treffen erst am Montagabend auf Everton.

Serie A

La Liga

Osasuna – Barcelona 1:2

Der FC Barcelona könnte bereits am Sonntag den 29. Meistertitel feiern. Die Katalanen leisteten die Vorarbeit dafür am Samstag mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Osasuna. Robert Lewandowski und Ferran Torres trafen in den letzten zehn Minuten für Barça.

Sollte der erste Verfolger Real Madrid am Sonntagabend bei Espanyol Barcelona Punkte abgeben, wäre dem Erzrivalen der Titel nicht mehr zu nehmen. Die Stars von Real müssten dann am kommenden Wochenende, wie es die Tradition will, vor dem Clasico für den neuen Meister Spalier stehen.

Bild: keystone

Ligue 1

PSG – Lorient 2:2

Paris Saint-Germain schont vor dem Rückspiel im Champions-League-Halbfinal vom Mittwoch gegen Bayern München diverse Stammspieler und büsst dafür. Die Pariser, bei denen Ousmane Dembélé, Chwitscha Kwarazchelia oder Marquinhos auf der Bank sitzen, kommen zuhause gegen Lorient nur auf ein 2:2-Unentschieden. Lens als erster Verfolger könnte damit mit einem Sieg heute Abend auswärts in Nizza bis auf vier Punkte an PSG herankommen. (abu/sda)

Mehr Fussball-Geschichten: