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Super League: YB verliert in Lugano und verpasst den Europacup

From left, Yan Valery (YB) and Yanis Cimignani (LUG), during the Super League championship match between FC Lugano and BSC Young Boys, Sunday, May 3, 2026 in Lugano. (KEYSTONE / Ti-Press / Pablo Giani ...
Die Young Boys erleben die nächste Enttäuschung.Bild: keystone

YB verliert in Lugano und verpasst Europacup +++ GC kassiert nächste Pleite

03.05.2026, 15:3003.05.2026, 18:44
Inhaltsverzeichnis
GC – Servette 0:2Lugano – Young Boys 1:0Die TabellenDie Torschützenliste

GC – Servette 0:2

Die Grasshoppers verpassen eine weitere Möglichkeit, sich dem Stadtrivalen FC Zürich etwas zu nähern und damit womöglich der Barrage aus dem Weg zu gehen. GC verliert daheim gegen Servette 0:2.

Die 33. Minute im Heimspiel gegen Servette resümiert die Saison der Grasshoppers gut. Allan Arigoni leistete sich zunächst ein Foul, das via Umweg über die Videobilder mit Rot bestraft wurde, bevor in der gleichen Minute Maximilian Ullmann eine Flanke von Miroslav Stevanovic ins eigene Tor lenkte. Ab da wechselt das Momentum im letzten Spiel von GC unter Trainer Gernot Messner.

Schon kurz nach der Pause doppelten die Genfer, die in dieser Saison nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren haben, durch den jungen Thomas Lopes nach und gerieten nicht mehr in Bedrängnis. GC brachte nach der Pause keinen Schuss auf das Tor von Servettes Keeper Jérémy Frick.

Ab Montag trägt bei den Grasshoppers Peter Zeidler die Verantwortung und wird auf die Barrage hinarbeiten. Daran, dass das Ziel Klassenerhalt über die Spiele gegen den Zweiten der Challenge League erreicht werden muss, bestehen so gut wie keine Zweifel mehr.

Die Spieler vom Grasshopper Club Zuerich, GC, reagiert nach der Niederlage im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League in der Relegation Group zwischen dem Grasshopper Club Zuerich (GC) und ...
GC lässt dem FC Winterthur einen leisen Hoffnungschimmer.Bild: keystone

Grasshoppers - Servette 0:2 (0:1)
SR Wolfensberger.
Tore: 33. Ullmann (Eigentor) 0:1. 51. Lopes (Stevanovic) 0:2.
Grasshoppers: Hammel; Arigoni, Ngom (74. Mikulic), Köhler, Stroscio (26. Ullmann); Abels, Abrashi (46. Marques); Meyer (65. Hassane), Jensen, Zvonarek (65. Papic); Lee Young-Jun.
Servette: Frick; Houboulang Mendes (64. Srdanovic), Rouiller, Burch, Mazikou; Fomba, Douline (76. Njoh); Lopes (76. Morandi), Stevanovic (85. Guillemenot), Kadile; Ayé (65. Mráz).
Bemerkungen: 33. Rote Karte gegen Arigoni (grobes Foul).
Verwarnungen: 14. Zvonarek, 46. Houboulang Mendes, 84. Srdanovic, 84. Köhler.

Lugano – Young Boys 1:0

Für die Young Boys ist der Europacup nach dem jüngsten Rückschlag auch rechnerisch nicht mehr zu erreichen. Beim 0:1 gegen den FC Lugano bleiben die Berner zum fünften Mal in Folge sieglos.

Der Sieg der Luganesi war angesichts der Kräfteverhältnisse im Cornaredo logisch. Erst nach der Pause kamen die Gäste etwas besser auf und zur einen oder anderen gefährlichen Aktion im gegnerischen Strafraum. Joël Monteiro war am nächsten dran, den ehemaligen YB-Keeper David von Ballmoos zu bezwingen, als er in der 74. Minute nur den Pfosten traf.

Inmitten der grössten offensiven Bemühungen von YB in diesem Spiel fiel der Treffer von Lugano. In der 84. Minute sicherte Renato Steffen den vierten 1:0-Sieg der Tessiner in Folge. Der zu den kleineren Fussballern gehörende ehemalige YB-Spieler traf mit dem Kopf nach Flanke von Anto Grgic.

Während YB auf dem Weg ist, die Saison als Sechster zu beenden, konnte Lugano in der Tabelle punktemässig zum Zweitplatzierten FC St. Gallen aufschliessen.

Renato Steffen (LUG), during the Super League championship match between FC Lugano and BSC Young Boys, Sunday, May 3, 2026 in Lugano. (KEYSTONE / Ti-Press / Pablo Gianinazzi)
Renato Steffen alleine gegen vier Berner.Bild: keystone

Lugano - Young Boys 1:0 (0:0)
4319 Zuschauer. - SR von Mandach.
Tor: 84. Steffen (Grgic) 1:0.
Lugano: Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix (76. Kelvin); Zanotti, Grgic, Mahmoud, Cimignani (61. Alioski); Steffen (87. Kendouci), Bislimi (76. Bottani); Behrens (60. Koutsias).
Young Boys: Keller; Valery (65. Janko), Wüthrich, Benito, Bukinac; Fernandes, Gigovic (80. Pech); Virginius (46. Colley), Sanches (65. Males), Monteiro; Essende (78. Bedia).
Verwarnungen: 14. Fernandes, 23. Benito, 58. Wüthrich, 80. Janko, 85. Steffen. (abu/sda)

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