Leon Goretzka leitet die Wende gegen Heidenheim ein. Bild: keystone

Bayern mit nächstem verrückten Comeback – Eta holt ersten Punkt mit der Union

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Bayern – Heidenheim 3:3

Im Rennen gegen den Abstieg aus der Bundesliga kommt Heidenheim in der drittletzten Runde zu einem unverhofften Punkt. Das Schlusslicht spielt bei Bayern München 3:3.

Heidenheim fehlten nur Sekunden für einen Auswärtssieg bei Bayern München. Erst in der 10. Minute der Nachspielzeit flog ein Schuss von Michael Olise vom Pfosten an den Rücken von Heidenheims Goalie Diant Ramaj und von dort zum 3:3 ins Tor. Der bereits feststehende Meister setzte erst für die zweite Halbzeit auf seine besten Offensivspieler.

Heidenheim hatte mit Budu Siwsiwadse einen zweifachen Torschützen. Der Georgier hat in den letzten vier Partien fünfmal getroffen und damit grossen Anteil daran, dass der Klassenerhalt weiterhin möglich ist - zumindest via Relegation.

Bayern München - Heidenheim 3:3 (1:2)

Tore: 22. Zivzivadze 0:1. 31. Dinkçi 0:2. 44. Goretzka 1:2. 57. Goretzka 2:2. 76. Zivzivadze 2:3. 100. Ramaj (Eigentor) 3:3.

Bemerkungen: Heidenheim ohne Stergiou (Ersatz).

Union Berlin – Köln 2:2

Nicht mehr in Schlagdistanz von Heidenheim sind die Mannschaften auf den ersten Nichtabstiegsplätzen: Werder Bremen, Mönchengladbach und der 1. FC Köln haben alle 32 Punkte und damit sieben Zähler Reserve auf Heidenheim. Die Kölner verspielten beim 2:2 bei Union Berlin einen 2:0-Vorsprung. Für die Berliner war es der erste Punktgewinn im dritten Spiel unter Trainerin Marie-Louise Eta.

Union Berlin - 1. FC Köln 2:2 (0:1)

Tore: 33. Bülter 0:1. 61. El Mala 0:2. 73. Rothe 1:2. 89. Burcu 2:2.

Bemerkungen: 1. FC Köln mit Schmied (ab 80.).

Bremen – Augsburg 1:3

Bremen erlebte vor eigenem Anhang ein echtes Debakel gegen Augsburg. Zur Pause lag Werder nach zwei Toren von Anton Kade bereits deutlich zurück und wurde von den Fans mit Pfiffen in die Garderobe verabschiedet. Nach dem Seitenwechsel brachte Romano Schmid mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 noch etwas Hoffnung zurück. Doch nur fünf Minuten später sorgte Kristijan Jakic mit dem dritten Augsburger Treffer für die Entscheidung.

Werder Bremen - Augsburg 1:3 (0:2)

Tore: 24. Kade 0:1. 45. Kade 0:2. 64. Schmid 1:2. 69. Jakic 1:3.

Bemerkungen: Werder Bremen ohne Schmidt (Ersatz). Augsburg mit Zesiger und Rieder.

Hoffenheim – Stuttgart 3:3

Stuttgart kann einen Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze in extremis verhindern. In einem Spektakelspiel auswärts gegen Hoffenheim holen die Schwaben in der Nachspielzeit doch noch einen Punkt. Tiga Tomas traf in der 95. Minute zum 3:3-Ausgleich für die Gäste. Hoffenheim verspielte dabei nach Toren von Andrej Kramaric (8. und 49.) und Boazoumana Touré (23.) einen 3:1-Vorsprung und bleibt so mit 58 Zählern punktgleich hinter Stuttgart auf Rang 5 klassiert.

Hoffenheim - VfB Stuttgart 3:3 (2:1)

Tore: 7. Kramaric 1:0. 20. Führich 1:1. 23. Touré 2:1. 49. Kramaric 3:1. 64. Demirovic 3:2. 95. Tiago Tomás 3:3.

Bemerkungen: 69. Rote Karte gegen Karazor (VfB Stuttgart, grobes Foul). VfB Stuttgart mit Jaquez.

Frankfurt – HSV 1:2

Der HSV verschaffte sich im Abstiegskampf indes ein gutes Polster. Die Hamburger kamen gegen Eintracht Frankfurt zu einem überraschenden Auswärtssieg. Sämtliche Tore fielen nach der Pause. Auf den 1:0-Vorsprung der Frankfurter durch Can Uzun reagierte der HSV mit einem Doppelschlag durch Albert Grönbäk und Fabio Vieira nur wenig später..

Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 1:2 (0:0)

Tore: 48. Uzun 1:0. 51. Grönbæk 1:1. 59. Fábio Vieira 1:2.

Bemerkungen: 102. Gelb-Rote Karte gegen Kristensen (Eintracht Frankfurt). Eintracht Frankfurt mit Amenda. Hamburger SV ohne Muheim (verletzt).