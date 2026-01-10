bedeckt, etwas Schnee
Ski Alpin: Die Abfahrt in Zauchensee mit Lindsey Vonn live

Wetterprobleme vor der Abfahrt: Der Start in Zauchensee muss versetzt werden

10.01.2026, 10:00

Die Frauen sind an diesem Wochenende in Zauchensee zu Gast. Am heutigen Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm und die Schweizerin Corinne Suter könnte nach ihrer Verletzung das Comeback feiern. Bei einem Training in St. Moritz stürzte die Olympiasiegerin und konnte in diesem Winter noch kein Rennen bestreiten.

Allerdings macht das Wetter in Österreich Probleme. Der Start der Abfahrt musste nach unten versetzt werden und das Rennen beginnt erst bei der Gamskogelhütte. Bereits am Freitag fiel das zweite Training wetterbedingt aus. Der Start sollte um 11.30 Uhr erfolgen. Corinne Suter darf dann die vierte Abfahrt der Saison eröffnen.

Die Startliste:

1. Corinne Suter (SUI)
2. Jasmine Flury (SUI)
3. Romane Miradoli (FRA)
4. Kajsa Vickhoff Lie (NOR)
5. Ariane Rädler (AUT)
6. Lindsey Vonn (USA)
7. Kira Weidle-Winkelmann (GER)
8. Mirjam Puchner (AUT)
9. Ester Ledecka (CZE)
10. Laura Pirovano (ITA)
11. Emma Aicher (GER)
12. Cornelia Hütter (AUT)
13. Breezy Johnson (USA)
14. Ilka Stuhec (SLO)
15. Sofia Goggia (ITA)
16. Jacqueline Wiles (USA)
17. Magdalena Egger (AUT)
18. Nina Ortlieb (AUT)
19. Nicol Delago (ITA)
20. Marte Monsen (USA)
21. Priska Ming-Nufer (SUI)

Die weiteren Schweizerinnen:
24. Janine Schmitt
29. Malorie Blanc
30. Delia Durrer
32. Jasmina Suter
36. Stefanie Grob
44. Joana Hählen

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
