Ski-Weltcup: Der Riesenslalom von Alta Badia live und im Stream

«Das kann ich nicht in topfittem Zustand»: Schweizerinnen staunen über Sofia Goggia

Kurz nach der Operation an der Hand triumphiert Sofia Goggia in der Abfahrt von St. Moritz. Die Schweizerinnen zollen der Italienerin sehr viel Respekt – und erleben eine leise Enttäuschung.

Ein wenig grossspurig wirkte die Ansage schon. Sofia Goggia sass mit geschwollener Hand am Freitagnachmittag in einem Auto Richtung Mailand und teilte ein Video in den sozialen Medien. In die Kamera sagte sie unter anderem: «Wir sehen uns morgen wieder im Starthaus.» Stunden zuvor prallte sie in der Abfahrt gegen ein Tor und brach sich die linke Hand.