Liveticker
Bern auf der Suche nach dem Ausgleich gegen Zug – auch Biel und Langnau liegen hinten
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Die Live-Tabelle:
Das Wichtigste in Kürze:
- Noch drei Runden stehen in der Qualifikation der Schweizer Eishockey-Meisterschaft an. In den sieben Partien vom Donnerstagabend könnten weitere Entscheidungen fallen.
- Besonders spannend ist der Kampf am unteren Strich, der über das Erreichen der Play-Ins, und damit die Chance auf die Playoffs, oder das Saisonende richtet.
- Zwischen dem Neuntplatzierten Bern und dem Zwölftplatzierten Kloten liegen nur fünf Punkte. Dazwischen befinden sich Biel und die SCL Tigers. Nur zwei des Quartetts werden ihre Saison verlängern können.
- Am Donnerstag trifft Bern zuhause auf Zug (8.), Biel auswärts auf Servette (5.), Langnau zuhause auf Fribourg-Gottéron (2.) und Kloten auswärts auf Rapperswil-Jona (7.).
- Mit watson bist du ab 19.45 Uhr jederzeit live über alle Vorgängen informiert. (abu/sda)
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.