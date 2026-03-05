freundlich
National-League-Strichkampf im Liveticker: SC Bern empfängt den EV Zug

Liveticker

Bern auf der Suche nach dem Ausgleich gegen Zug – auch Biel und Langnau liegen hinten

05.03.2026, 18:4505.03.2026, 20:10

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Der Play-In-Kampf spitzt sich zu – das spricht für die involvierten Teams

Die Live-Tabelle:

Das Wichtigste in Kürze:

  • Noch drei Runden stehen in der Qualifikation der Schweizer Eishockey-Meisterschaft an. In den sieben Partien vom Donnerstagabend könnten weitere Entscheidungen fallen.
  • Besonders spannend ist der Kampf am unteren Strich, der über das Erreichen der Play-Ins, und damit die Chance auf die Playoffs, oder das Saisonende richtet.
  • Zwischen dem Neuntplatzierten Bern und dem Zwölftplatzierten Kloten liegen nur fünf Punkte. Dazwischen befinden sich Biel und die SCL Tigers. Nur zwei des Quartetts werden ihre Saison verlängern können.
  • Am Donnerstag trifft Bern zuhause auf Zug (8.), Biel auswärts auf Servette (5.), Langnau zuhause auf Fribourg-Gottéron (2.) und Kloten auswärts auf Rapperswil-Jona (7.).
  • Mit watson bist du ab 19.45 Uhr jederzeit live über alle Vorgängen informiert. (abu/sda)
Der Play-In-Kampf spitzt sich zu – das spricht für die involvierten Teams
Die Regular Season in der National League dauert noch drei Runden. Im Kampf um die Play-Ins bahnt sich ein dramatischer Endspurt an.
Heute Abend steht die drittletzte Runde in der National-League-Qualifikation an. Vielerorts sind die Positionen bereits bezogen. Davos ist fix Qualisieger, dahinter folgt Fribourg. Die ZSC Lions, Lugano, Servette und Lausanne können mit der direkten Playoff-Qualifikation rechnen.
Zur Story