Die Berner gehen heute als Favorit ins Spiel. Dies liegt einerseits daran, dass YB die Super League souverän anführt, während der FCB nur auf dem fünften Platz steht. Hoffnung bereiten könnte den Gastgebern aber, dass YB nicht besonders gut in Form ist und in den letzten Spielen wie Basel nur acht Punkte geholt hat. Am Samstag unterlag das Team von Raphael Wicky in Genf trotz Führung, während sich die Basler 2:0 gegen Winterthur durchsetzten.

Bild: keystone