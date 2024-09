Mit dem Strassenrennen der Männer, dem Highlight der Titelkämpfe, geht am Sonntag die Rad-WM in Zürich zu Ende. Marc Hirschi will auf den 274 Kilometern mit Start in Winterthur und Ziel am Zürcher Sechseläutenplatz seine starke Saison mit einer Medaille krönen.



Der 26-jährige Berner gilt dank seiner starken Form, seinem Punch und seiner Explosivität als einer der ersten Herausforderer des slowenischen Saison-Dominators und Tour-de-France-Siegers Tadej Pogacar. Mit dem Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel und Titelverteidiger Mathieu van der Poel hat Hirschi an seinem Heimrennen indes weitere hochkarätige Konkurrenz.



Der Start erfolgt um 11.40 Uhr, die Zielankunft wird gegen 18.00 Uhr erwartet. (sda)

Bild: keystone