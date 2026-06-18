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Kanada gegen Katar – die WM 2026 live in Ticker und TV

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Legt Kanada nach Schweizer Sieg nach? Der WM-Gastgeber trifft auf Katar

18.06.2026, 23:5318.06.2026, 23:53

Nach dem Schweizer Sieg gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) steht Kanada unter Zugzwang. Der WM-Gastgeber trifft auf Katar und braucht einen Erfolg, um mit der Nati mitzuziehen. Im letzten Gruppenspiel würden die Kanadier dann im Direktduell gegen die Schweiz um den Gruppensieg spielen. Damit ein Unentschieden reicht, muss Kanada aber ordentlich was fürs Torverhältnis tun. Katar hat gegen die Nati gezeigt, dass es defensiv anfällig ist, aber auch selbst gefährlich werden kann, wenn der Gegner nicht aufpasst.

Das Spiel siehst du hier ab 0 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream. (nih)

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