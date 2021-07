Im Final wartet auf Bencic nun die Tschechin Marketa Vondrousova – damit also eine Überraschungsfrau. Die 22-jährige Linkshänderin ist derzeit nur die Nummer 42 der Welt, hat aber beim olympischen Turnier einen richtig starken Eindruck hinterlassen. Auf dem Weg in den Final eliminierte sie mit Naomi Osaka und Elina Svitolina gleich zwei Top-Ten-Spielerinnen, zudem gab sie im ganzen Turnier bisher erst einen einzigen Satz ab. In ihrer Karriere holte sie sich bisher einen Titel, 2017 in Biel. In den Fokus der breiteren Öffentlichkeit spielte sie sich bei den French Open 2019, als sie sensationell den Final erreichte und in diesem Ashleigh Barty unterlag.