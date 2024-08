Es könnte nach dem Triumph der Schützin Chiara Leone ein medaillenreicher Schweizer Freitag werden. Um 11.30 Uhr rudern Roman Röösli und Andrin Gulich im Zweier ohne, in dem sie amtierende Weltmeister sind, um den Olympiasieg. Um 12.02 Uhr steht der Final der zweifachen Europameister Jan Schäuble und Raphael Ahumada im Leichtgewichts-Zweier an.

Alle sechs Boote am Start kommen aus Europa. Nebst der Schweiz treten an: Spanien, Kroatien, Rumänien, Grossbritannien und Irland.

Der Blick auf den Medaillenspiegel wird schöner und schöner. Wenige Stunden nach dem ersten Gold durch Schützin Chiara Leone holten Roman Röösli und Andrin Gulich die fünfte Schweizer Medaille an den Olympischen Spielen in Paris.

Um 12.02 Uhr greift das zweite Schweizer Boot an, das heute eine Medaille gewinnen will. Jan Schäuble und Raphael Ahumada stehen im Leichtgewichts-Zweier im Einsatz.

Mityukov schenkt der Schweiz zum 1. August eine Medaille: «Ich kann es nicht fassen»

Roman Mityukov sorgt mit Bronze über 200 m Rücken für die dritte Schweizer Medaille an den Sommerspielen in Paris. Der Genfer Schwimmer macht sich damit zwei Tage nach seinem 24. Geburtstag selbst ein verspätetes Geschenk.

Mit Bestzeit in den Vorläufen und als Zweitschnellster in den Halbfinals hatte Roman Mityukov am Vortag seine Medaillen-Ambitionen angemeldet. Am Schweizer Nationalfeiertag legte der WM-Zweite mit Landesrekord noch einen drauf.