Roman Röösli (und links) und Andrin Gulich mit ihren Medaillen. Bild: keystone

Bronze für Röösli/Gulich – Ahumada/Schäuble verpassen erhoffte zweite Ruder-Medaille

Ein Trumpf sticht, der andere nicht. Andrin Gulich und Roman Röösli gewinnen an den olympischen Ruderregatten die Bronzemedaille im Zweier ohne. Für den Leichtgewichts-Doppelzweier Jan Schäuble/Raphael Ahumada resultiert Platz 4.

Eine Woche, die für Gulich/Röösli so ernüchternd begonnen hatte, endete im Freudentaumel. Sie verpassten im Vorlauf die direkte Qualifikation für die Halbfinals, meldeten sich mit einem Sieg im Hoffnungslauf zurück und ruderten danach im Halbfinal auf Platz 2 und im Final auf Platz 3. Nur Kroatien und Grossbritannien klassierten sich vor den beiden Schweizern.

Röösli und Gulich feiern im Ziel. Bild: keystone

«Wir gingen voll, voll, voll»

«Fantastisch! Wir haben immer von dieser Medaille geträumt», strahlte Andrin Gulich im SRF-Interview. «Jetzt haben wir die Medaille und niemand kann sie uns wegnehmen. Wir gingen bis zum letzten Schlag voll, voll, voll.»

Seinen Kollegen nannte Gulich einen «Terrier». Roman Röösli betonte, ebenfalls noch völlig ausgepumpt: «Es brauchte wirklich alles. Wir gingen jeden Schlag voll und am Schluss merkten wir: Die Rumänen haben wir. Irgendwie haben wir es geschafft.»

Für den 30-jährigen Luzerner Roman Röösli stellt Olympia-Bronze die Krönung seiner Karriere dar, in der er schon Welt- und Europameister war. WM-Gold holte Röösli vor einem Jahr in Belgrad im Zweier ohne Steuermann mit Andrin Gulich. Bei seiner dritten Olympia-Teilnahme in drei verschiedenen Bootsklassen reichte es Röösli nach den Plätzen 7 (Rio) und 5 (Tokio) endlich zu einer Medaille.

Die letzten 200 Meter des Rennens. Video: SRF

Den Titel holten sich wieder die Kroaten Martin und Valent Sinkovic. Die Brüder gewannen zum dritten Mal in Folge bei Olympia. Ausserdem sicherten sie sich in verschiedenen Bootsklassen auch schon sechs Mal WM-Gold. Die Kroaten fingen im Finish die Briten ab, die das Rennen auf den ersten 1500 m dominiert hatten. Gulich und Röösli konnten mit diesen beiden Booten kräftemässig diesmal nicht mithalten.

Enttäuschung für Schäuble/Ahumada

Im Leichtgewichts-Doppelzweier holte die Schweiz eine halbe Stunde später keine Medaille. Jan Schäuble und Raphael Ahumada rudern im Final nur auf Platz 4. Zum ersten Mal überhaupt holte das Duo an Titelkämpfen keine Medaille. Dabei schien für die WM-Zweiten des letzten Jahres und Europameister von 2023 und 2024 olympisches Edelmetall bereit zu liegen.

Im Gegensatz zur Konkurrenz vermochten die beiden Schweizer im Final nicht mehr zuzulegen. Nach einem souveränen Vorlauf-Sieg und Platz 2 im Halbfinal hatte noch nichts darauf hingedeutet, dass die Schweizer leer ausgehen könnten. Aber im Final lief es für Ahumada und Schäuble nicht mehr gut. Schon 400 m nach dem Start lag das Schweizer Boot 3 m zurück. Nach 900 m betrug der Rückstand zur Spitze erstmals 12 m.

Enttäuscht: Jan Schäuble (links) und Raphael Ahumada. Bild: keystone

Den Griechen gelingt das Rennen ihres Lebens

Die Schweizer versuchten zwar alles, kamen aber nicht mehr an die Boote vor ihnen heran. Die Griechen «klauten» den Schweizern das olympische Edelmetall. Dass die Weltmeister aus Irland gewinnen würden, entsprach gewiss keiner Überraschung. Auch die Italiener, die sich Silber sicherten, hatten gegen die Schweizer schon auf dem Luzerner Rotsee gewonnen. Aber die Griechen? Petros Gkaidatzis und Antonios Papakonstantinou fuhren das Rennen ihres Lebens.

Der Leichtgewichts-Doppelzweier verschwindet nach Paris aus dem olympischen Programm. Ahumada und Schäuble müssen sich nach der Enttäuschung neu orientieren. (ram/sda)

