Nach dem Abfahrts-Triumph sind die Schweizer Speed-Asse auch im Super-G heiss

Die Startliste: 1 Ryan Cochran-Siegle USA 2 Jared Goldberg USA 3 Lukas Feurstein AUT 4 Stefan Eichberger AUT 5 James Crawford CAN 6 Raphael Haaser AUT 7 Stefan Rogentin SUI 8 Vincent Kriechmayr AUT 9 Franjo von Allmen SUI 10 Dominik Paris ITA 11 Nils Allègre FRA 12 Alexis Monney SUI 13 Fredrik Möller NOR 14 Marco Odermatt SUI 15 Adrian Smiseth Sejersted NOR 16 Loïc Meillard SUI 17 Jeff Read CAN 18 Justin Murisier SUI 19 Stefan Babinsky AUT 20 Giovanni Franzoni ITA Die weiteren Schweizer: 28 Lars Rösti 42 Marco Kohler

FIFA-Chef Infantino wünscht sich Russland an der Fussball-WM

Der Walliser Gianni Infantino unterhält Kontakte zu US-Präsident Trump und zu Russlands Diktator Putin. Nun gibt es brisante Entwicklungen zum Fussball-Boykott gegen Russland.

«Grossartig! Grossartig!» So beantwortete Gianni Infantino die Frage des CH-Media-Reporters, wie es an der Inauguration von Donald Trump in Washington gewesen sei. Infantino strahlte. Er war soeben, aus der US-Hauptstadt kommend, in Davos am Weltwirtschaftsforum eingetroffen.