Trotz der Niederlage gegen Olympique Lyon steht YB aktuell in der Top 24. Bild: keystone

Basel braucht ein Wunder – YB könnte sogar mit einer Niederlage weiterkommen

Der FC Basel und die Berner Young Boys kämpfen am letzten Spieltag der Europa-League-Ligaphase noch um den Einzug in die K.o.-Phase. Die Ausgangslage für die beiden Schweizer Vertreter ist aber unterschiedlich.

Timo Rizzi

So ist der Europa-League-Modus

Wie in der Champions League gibt es auch in der Europa League keine Gruppenphase mehr. Stattdessen werden alle 36 Teams in einer Tabelle geführt und die besten 24 Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase. Die Top 8 kommen direkt im Achtelfinal. Die Vereine auf den Rängen 9 bis 24 bestreiten eine Playoff-Runde. Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz und danach die erzielten Tore.



Ausgangslage für YB

Tabellenplatz nach sieben Spieltagen: 23

Bisher gesammelte Punkte: 9

Gegner am letzten Spieltag: VfB Stuttgart (auswärts)



YB muss nach der ärgerlichen Niederlage gegen Olympique Lyon sehr wahrscheinlich beim VfB Stuttgart punkten – aber auch eine Niederlage könnte reichen.

Bei einem Sieg …

… wären die Berner sicher für die K.o.-Phase qualifiziert und müssten nicht auf Schützenhilfe hoffen.

Damit ein Unentschieden reicht, muss mindestens ein Szenario eintreffen:

Ludogorez Rasgrad gewinnt nicht gegen Nizza.

Celtic Glasgow gewinnt nicht gegen Utrecht.

Lille verliert gegen Freiburg.

Brann Bergen verliert gegen Sturm Graz.

Dinamo Zagreb verliert mit vier Toren Differenz gegen Midtjylland.

Auch mit einer Niederlage könnte sich YB für die K.o.-Phase qualifzieren:

Sollten die Young Boys gegen den Bundesligisten verlieren, müssten sechs der neun unten erwähnten Szenarien eintreffen:

Brann Bergen verliert gegen Sturm Graz mit mindestens vier Toren mehr Differenz als YB gegen Stuttgart.

Lillle verliert gegen Freiburg mit mindestens sieben Toren mehr Differenz als YB gegen Stuttgart.

Celtic Glasgow verliert gegen Utrecht.

Ludogorez Rasgrad gewinnt nicht gegen Nizza.

Feyenoord Rotterdam gewinnt nicht gegen Betis Sevilla.

FC Basel gewinnt nicht gegen Viktoria Pilsen.

RB Salzburg gewinnt nicht gegen Aston Villa.

FCSB Bukarest gewinnt nicht gegen Fenerbahce Istanbul.

Go Ahead Eagles gewinnen nicht gegen Sporting Braga oder können das aktuell schlechtere Torverhältnis nicht aufholen (YB 8:13, Go Ahead Eagles: 5:13).

Standings provided by Sofascore

Ausgangslage für Basel

Tabellenplatz nach sieben Spieltagen: 27

Bisher gesammelte Punkte: 6

Gegner am letzten Spieltag: Viktoria Pilsen (heim)

Basel kann sich nur mit einem Sieg für die K.-o.-Phase qualifizieren und bräuchte dann immer noch sehr viel Schützenhilfe. Mindestens sechs der folgenden neun Szenarien müssten eintreffen:

Brann Bergen verliert gegen Sturm Graz und schiesst weniger Tore als der FCB.

Lille verliert gegen Freiburg und Basel holt das aktuell um fünf Tore schlechtere Torverhältnis auf.

YB verliert gegen den VfB Stuttgart.

Celtic Glasgow gewinnt nicht gegen Utrecht.

Ludogorez Rasgrad gewinnt nicht gegen Nizza.

Feyenoord Rotterdam gewinnt nicht gegen Betis Sevilla oder Basel hat am Schluss das bessere Torverhältniss (aktuell: Basel: 9:12, Rotterdam: 10:13)

RB Salzburg gewinnt nicht gegen Aston Villa oder die Österreicher holen das aktuell um ein Tor schlechtere Torverhältniss nicht auf.

FCSB Bukarest gewinnt nicht gegen Fenerbahce Istanbul oder die Rumänen holen das aktuell um vier Tore schlechtere Torverhältniss nicht auf.

Go Ahead Eagles gewinnen nicht gegen Sporting Braga oder können das aktuell um fünf Tore schlechtere Torverhältnis nicht aufholen.

Ist Ludovic Magnin noch FCB-Trainer, wenn es um die Wurst geht? Bild: keystone

Das ist bereits klar

Sicher im Achtelfinal

Olympique Lyon 🇫🇷

Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Definitiv in der K.o.-Phase

SC Freiburg 🇩🇪

FC Midtijylland 🇩🇰

Sporting Braga 🇵🇹

AS Rom 🇮🇹

Ferencvaros Budapest 🇭🇺

Betis Sevilla 🇪🇸

FC Porto 🇵🇹

KRC Genk 🇧🇪

Rotern Stern Belgrad 🇷🇸

PAOK Thessaloniki 🇬🇷

VfB Stuttgart 🇩🇪

Celta Vigo 🇪🇸

FC Bologna 🇮🇹

Nottingham Forest 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Viktoria Pilsen 🇨🇿

Fenerbahce Istanbul 🇹🇷

Panathinaikos Athen 🇬🇷

Standings provided by Sofascore

Sicher ausgeschieden

Sturm Graz 🇦🇹

Nizza 🇫🇷

Glasgow Rangers 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

FC Utrecht 🇳🇱

Malmö 🇸🇪

Maccabi Tel-Aviv 🇮🇱

Die Partien vom 8. Spieltag