Ski live im SRF Stream und im Ticker: Der Riesenslalom der Frauen in Are

Liveticker

Shiffrin und ihre Rekorde stehen vor dem Riesenslalom in Are im Fokus

Mehr «Sport»

Für Mikaela Shiffrin kann sich in Schweden ein Kreis schliessen. Drei Tage vor ihrem 28. Geburtstag könnte die Amerikanerin in Are ihren 86. Weltcup-Sieg feiern und mit der Bestmarke des Schweden Ingemar Stenmark gleichziehen. Are ist gleichzeitig der Ort, an welchem sie im Dezember 2012 ihren ersten von bislang 85 Weltcup-Siegen einfuhr.

Grund zum Jubeln könnte Shiffrin allerdings auch ohne Sieg haben. Da sie in der Disziplinen-Wertung vor dem vorletzten Riesenslalom der Saison mit über 100 Punkten Vorsprung vor Lara Gut-Behrami führt, lockt der vorzeitige Gewinn der kleinen Kristallkugel.

Start zum 1. Lauf ist um 10.00 Uhr. (ram/sda)

Die Startliste

1 Petra Vlhova SVK

2 Lara Gut-Behrami

3 Ragnhild Mowinckel NOR

4 Federica Brignone ITA

5 Marta Bassino ITA

6 Sara Hector SWE

7 Mikaela Shiffrin USA

17 Wendy Holdener

18 Michelle Gisin

22 Andrea Ellenberger

24 Camille Rast​