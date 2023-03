Fotos wie dieses im Vorwinter dürfen nun erneut geschossen werden. Bild: keystone

Odermatt ist Gesamtweltcupsieger, weil Kilde nicht nach Kranjska Gora reist

Als erster Schweizer Skirennfahrer seit Pirmin Zurbriggen gewinnt Marco Odermatt mehr als einmal den Gesamtweltcup. Das steht nun endgültig fest, ohne dass der Nidwaldner ein Rennen fahren musste.

Am Samstag und am Sonntag werden im slowenischen Kranjska Gora zwei Riesenslaloms ausgetragen. Der Norweger Alexander Aamodt Kilde hatte am vergangenen Wochenende angetönt, dass er dort wohl nicht antreten werde. Das ist nun amtlich. Im Aufgebot des norwegischen Verbands für die Rennen fehlt der Name des letzten Verfolgers von Marco Odermatt.

Weil nach Kranjska Gora nur noch die Rennen beim Weltcupfinal im andorranischen Soldeu anstehen, kann der 25-jährige Schweizer von keinem Kontrahenten mehr überholt werden. Wie schon im vergangenen Winter gewinnt der Doppel-Weltmeister (Abfahrt und Riesenslalom) und Riesenslalom-Olympiasieger den Gesamtweltcup.

386 Punkte beträgt Odermatts Vorsprung auf Kilde. Diesem bleiben nur noch eine Abfahrt, ein Super-G und ein Riesenslalom in Andorra, in denen er maximal 300 Punkte aufholen könnte. Slaloms bestreiten beide nicht.

Zurbriggen auf den Fersen

Odermatt ist damit der zweite Schweizer nach Pirmin Zurbriggen, der die grosse Kugel für den besten Skifahrer des gesamten Winters mehr als einmal gewinnt. Der grosse Walliser darf sogar vier dieser Kugeln sein Eigentum nennen.

Neben Zurbriggen und Odermatt wurden trotz einer ruhmreichen Vergangenheit und dem Selbstverständnis, eine Skination zu sein, lediglich drei weitere Schweizer Männer Gesamtweltcupsieger. Peter Lüscher schaffte es 1979, Paul Accola 1992 und Carlo Janka 2010. (ram)