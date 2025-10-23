freundlich12°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

National League: EV Zug gegen Ajoie im Liveticker

Zug empfängt Ajoie: Kann das Schlusslicht erneut überraschen?

23.10.2025, 18:45
  • Am Donnerstag kommt es in der National league zu einem Spiel. Ajoie ist in der OYM Hall beim EV Zug zu Gast.
  • Die Innerschweizer sind gegen das Schlusslicht der Liga der klare Favorit. Doch nach zehn Niederlagen in Serie konnte Ajoie am Dienstag tatsächlich wieder einmal gewinnen. Auswärts bei den SCL Tigers wurde ein 2:1-Sieg eingefahren.
  • Anders war an diesem Tag die Gemütslage beim EVZ. Das Team von Trainer Michael Liniger wurde in Fribourg mit einer 2:5-Niederlage nach Hause geschickt. Aktuell befinden sich die Zuger auf dem sechsten Tabellenplatz und haben vier Punkte mehr auf dem Konto als der ZSC, welcher einen Platz dahinter klassiert ist.
  • Im bisher einzigen Direktduell in dieser Saison setzte sich Zug mit 3:1 bei Ajoie durch. (riz)

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    1 / 13
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
    quelle: keystone / ennio leanza
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Despacito mit Eishockey-Spielern
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Meistgelesen
    1
    Guten Morgen, gute Fails
    2
    «Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
    3
    «Deine Mutter»: Trump-Sprecherin beleidigt Journalisten – das fliegt ihr jetzt um die Ohren
    4
    Der Prinz missbrauchte sie als Minderjährige: Virginia Giuffres todtrauriges Buch
    5
    Russland übergibt 1000 Soldaten-Leichen +++ Russen sollen fünf Zivilisten erschossen haben
    Meistkommentiert
    1
    Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
    2
    Neue Umfrage: Service-citoyen-Initiative wohl chancenlos
    3
    Picdump 162 – die ultimative Portion Memes
    4
    Trump lädt sich selbst ans WEF nach Davos ein
    5
    «Ich hoffe, es gibt Proteste» – SP-Molina regt sich über Trump am WEF auf
    Meistgeteilt
    1
    30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
    2
    Mit diesen Methoden schwächen die Ukrainer Putin nachhaltig – die Übersicht
    3
    Sturm weht Anhänger auf A13 um +++ eine Person in Basel leicht verletzt
    4
    Drei Tote bei US-Angriff auf Drogen-Boot +++ Pentagon stellt neue Presse-Crew vor
    Nach tödlichen Stürzen: Diese Sicherheitsmassnahmen möchte die FIS einführen
    Nun möchte der Internationale Ski- und Snowboardverband FIS durchgreifen. Nach den fürchterlichen und teils tödlichen Stürzen möchte die FIS auf die Saison 2026/27 neue Sicherheitsmassnahmen einführen.
    Wenige Wochen nach dem tödlichen Trainingssturz von Matteo Franzoso hat die FIS bei einer Sitzung über neue Sicherheitsmassnahmen diskutiert und auch gleich Vorschläge entwickelt. Wenn diese genehmigt werden, gelten sie ab der Saison 2026/27.
    Zur Story