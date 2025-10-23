Zug empfängt Ajoie: Kann das Schlusslicht erneut überraschen?
- Am Donnerstag kommt es in der National league zu einem Spiel. Ajoie ist in der OYM Hall beim EV Zug zu Gast.
- Die Innerschweizer sind gegen das Schlusslicht der Liga der klare Favorit. Doch nach zehn Niederlagen in Serie konnte Ajoie am Dienstag tatsächlich wieder einmal gewinnen. Auswärts bei den SCL Tigers wurde ein 2:1-Sieg eingefahren.
- Anders war an diesem Tag die Gemütslage beim EVZ. Das Team von Trainer Michael Liniger wurde in Fribourg mit einer 2:5-Niederlage nach Hause geschickt. Aktuell befinden sich die Zuger auf dem sechsten Tabellenplatz und haben vier Punkte mehr auf dem Konto als der ZSC, welcher einen Platz dahinter klassiert ist.
- Im bisher einzigen Direktduell in dieser Saison setzte sich Zug mit 3:1 bei Ajoie durch. (riz)
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Mehr Eishockey: