Schweizer Cup: Achtelfinal Aarau – Sion live im SRF Stream und Ticker

Sion führt im Cup-Achtelfinal bei Aarau – Basel eine Runde weiter

04.12.2025, 21:0104.12.2025, 21:02
Aarau – SionGrand-Saconnex – Basel 1:3

Aarau – Sion

Grand-Saconnex – Basel 1:3

Der FC Basel steht in den Viertelfinals. Der Titelverteidiger tat sich gegen Grand-Saconnex aus der Promotion League aber phasenweise schwer.

Andrej Bacanin (FCB), Torschuetze Philip Otele (FCB) und Ibrahim Salah (FCB), von links, jubeln nach dem Tor zum 2:1 fuer den FC Basel im Achtelfinal des Schweizer Fussball Cups zwischen dem FC Grand- ...
2:1-Torschütze Otele nimmt Kollege Bacanin Huckepack.Bild: keystone

Verunsichert war die Mannschaft von Ludovic Magnin in den letzten Wochen aufgetreten, zu unbefriedigend waren die Resultate, und vor allem: zu gehemmt schienen vorab die Offensivspieler, die sich trotz vieler Chancen nur selten mit Toren belohnen konnten.

Doch auf Tore mussten die Fans im St.Jakob Park, wo die Partie aufgrund des Abtausches des Heimrechts ausgetragen wurde, nicht lange warten. Bénie Traoré traf bereits nach sechs Minuten, als er eine feine Vorlage von Metinho mit einem Schuss in die entfernte Torecke veredelte.

Traoré bringt Basel 1:0 in Führung.Video: SRF

Aber eben: Der FC Basel ist derzeit ein fragiles Gebilde, das nicht vor Selbstvertrauen strotzt – sodass er sich auch von einem Gegner aus der dritthöchsten Schweizer Liga in die Bredouille bringen lassen kann. Keine drei Minuten nach dem Führungstor wagten sich die Genfer von Grand-Saconnex nämlich in die Offensive. Mit Mut, und auch einer Portion Glück, spielten sie sich bis vors Tor von Mirko Salvi – und Jules Matuvunu schob ein.

Der Underdog nutzt die Basler Schläfrigkeit zum Ausgleich.Video: SRF

Es hätte ein Vorbote eines aus Basler Sicht schwarzen Abends werden können – doch die beiden Flügelflitzer des FCB hatten etwas dagegen: Philip Otele (58.) und Traoré (68.) sorgten ohne den geschonten Captain Xherdan Shaqiri für die Entscheidung zugunsten des haushohen Favoriten, der an diesem Abend allerdings nicht mehr machte als seine Pflicht zu erfüllen.

Grand-Saconnex (PL) – Basel 1:3 (1:1)
St. Jakob Park, Basel. - SR Piccolo. - Tore: 6. Traoré 0:1. 9. Matuvunu 1:1. 58. Otele 1:2. 68. Traoré 1:3. (ram/sda)

Mehr Fussball:
Themen
