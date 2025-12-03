Lehmann im Nati-Testspiel gegen Belgien am Dienstag. Bild: keystone

Diese grosse Ehre fällt Alisha Lehmann bei den Olympischen Spielen zu

Die Schweizer Fussball-Nationalspielerin ist eine der Auserwählten, die als Fackelträgerin das olympische Feuer nach Mailand/Cortina tragen dürfen.



Seit einer Woche brennt das olympische Feuer für die Olympischen Winterspiele 2026. Im griechischen Olympia wurde es entfacht, derzeit befindet sich die Fackel auf einer neuntägigen Reise durch Griechenland, die Wiege der Olympischen Spiele.

Morgen Donnerstag wird die Fackel in Athen an den olympischen Gastgeber Italien übergeben. Am Samstag beginnt in der Hauptstadt Rom der italienische Teil des Fackellaufs. Auf den 12'000 Kilometern, die dieser durch das ganze Land zurücklegt, wird das Feuer auch von zahlreichen Prominenten getragen.

Eine davon ist Alisha Lehmann. Der 26-jährigen Fussball-Nationalspielerin fällt damit eine Ehre zu, die in diesem Winter auch Fussball-Weltmeister Pippo Inzaghi, Ex-Fussballer Zlatan Ibrahimovic oder Jasmine Paolini, die Tennis-Olympiasiegerin von Paris 2024, erhalten.

Die Olympischen Spiele starten am 6. Februar 2026. Die Eröffnungsfeier wird im San-Siro-Stadion in Mailand über die Bühne gehen.

Alisha Lehmann stand zuletzt am Dienstag auf dem Fussballplatz im Einsatz. Mit dem Schweizer Nationalteam absolvierte die Stürmerin ein Testspiel gegen Wales. Im spanischen Jerez unterlag die Schweiz 2:3, Lehmann wurde in der 66. Minute eingewechselt. Am Freitag hatte sie beim Debüt von Natitrainer Rafel Navarro das einzige Tor erzielt, als die Schweiz 1:2 gegen Belgien verlor. (ram)