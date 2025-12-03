wechselnd bewölkt
Fackelträgerin: Alisha Lehmann bei den Olympischen Spielen 2026 dabei

Switzerland&#039;s Alisha Lehmann looks during the women&#039;s football international friendly match between Switzerland vs Belgium on Friday, 28. November 2025 in the Estadio Municipal de Chapin in ...
Lehmann im Nati-Testspiel gegen Belgien am Dienstag.Bild: keystone

Diese grosse Ehre fällt Alisha Lehmann bei den Olympischen Spielen zu

Die Schweizer Fussball-Nationalspielerin ist eine der Auserwählten, die als Fackelträgerin das olympische Feuer nach Mailand/Cortina tragen dürfen.
03.12.2025, 10:2303.12.2025, 10:57

Seit einer Woche brennt das olympische Feuer für die Olympischen Winterspiele 2026. Im griechischen Olympia wurde es entfacht, derzeit befindet sich die Fackel auf einer neuntägigen Reise durch Griechenland, die Wiege der Olympischen Spiele.

Morgen Donnerstag wird die Fackel in Athen an den olympischen Gastgeber Italien übergeben. Am Samstag beginnt in der Hauptstadt Rom der italienische Teil des Fackellaufs. Auf den 12'000 Kilometern, die dieser durch das ganze Land zurücklegt, wird das Feuer auch von zahlreichen Prominenten getragen.

Eine davon ist Alisha Lehmann. Der 26-jährigen Fussball-Nationalspielerin fällt damit eine Ehre zu, die in diesem Winter auch Fussball-Weltmeister Pippo Inzaghi, Ex-Fussballer Zlatan Ibrahimovic oder Jasmine Paolini, die Tennis-Olympiasiegerin von Paris 2024, erhalten.

Die Olympischen Spiele starten am 6. Februar 2026. Die Eröffnungsfeier wird im San-Siro-Stadion in Mailand über die Bühne gehen.

Wie vergänglich ist olympischer Ruhm? Stelle dein Sport-Wissen unter Beweis

Alisha Lehmann stand zuletzt am Dienstag auf dem Fussballplatz im Einsatz. Mit dem Schweizer Nationalteam absolvierte die Stürmerin ein Testspiel gegen Wales. Im spanischen Jerez unterlag die Schweiz 2:3, Lehmann wurde in der 66. Minute eingewechselt. Am Freitag hatte sie beim Debüt von Natitrainer Rafel Navarro das einzige Tor erzielt, als die Schweiz 1:2 gegen Belgien verlor. (ram)

Mehr zu Alisha Lehmann:

«Hat auch Schattenseiten»: Alisha Lehmann spricht über den Hype um ihre Person
Die beliebtesten Kommentare
Schlaf
03.12.2025 10:39registriert Oktober 2019
Schon krass, wie die sozialen Medien/Aussehen die Laufbahn mehr befeuern können als der eigentliche Job.
Hey! Ho! Let's Go
03.12.2025 10:33registriert Februar 2022
Wow, in einem Satz mit Inzaghi und Ibra… Wurde wohl eher nicht wegen ihrer fussballerischen Qualitäten auserkoren😄
