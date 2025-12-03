Der Captain als Model: Granit Xhaka. Bild: puma

Mit diesen Trikots läuft die Nati an der WM 2026 auf – und das ist ihre Besonderheit

Zwei Tage vor der Auslosung der WM-Gruppen lässt der Schweizer Fussballverband die Katze aus dem Sack. Er präsentiert die Trikots, die die Nationalmannschaft in Nordamerika tragen wird.

Auf wen trifft die Schweiz in der Gruppenphase der Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko im nächsten Sommer? Das wird am Freitagabend ab 18 Uhr bekannt.

Schon jetzt wissen die Fans, in welchen Trikots die Nati antreten wird. Der Schweizerische Fussballverband und Ausrüster Puma haben das Heimtrikot am Mittwochmorgen vorgestellt.

Dan Ndoye, Granit Xhaka und Nico Elvedi ganz in rot. Bild: puma

Das Heimtrikot kommt klassisch rot daher. Es sei «vom ikonischen Design des Schweizer Passes» inspiriert, schreibt der Hersteller. Vom Pass, der ein Symbol für Identität und Gemeinschaft sei, wurden «die präzise Linienführung und die Anlehnung an die Topografie der Schweiz» übernommen.

Ein Trikot für den Ausgang

Das Trikot wartet mit einer Neuerung auf. Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neon-rot. Das Feature wird als eine «Hommage an die Schweizer Liebe zum Detail sowie den hohen Stellenwert von Design und Technologie» angepriesen. «Die UV-sensitiven Elemente greifen die Inspiration des Passes auf und verleihen dem Trikot eine einzigartige, moderne Note», schreibt Puma.

Das Nati-Trikot in der Disco. Bild: puma

Den Captain erinnern die Details im Trikot daran, «woher wir kommen und wofür wir stehen», liess sich Granit Xhaka zitieren, «für eine Schweiz, die durch Zusammenhalt und Entschlossenheit Grosses erreichen kann.» Die Nati wolle an der WM 2026 nicht nur dabei sein, sondern ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Schweiz zu den Besten der Welt gehöre.

Österreich-Trikot klar günstiger

Das Trikot kostet bei Puma in der Fan-Version 110 Franken. Für ein Trikot, wie es die Spieler auf dem Feld tragen, werden inklusive aufgedrucktem Namen und Nummer 189 Franken fällig. Das Design des Auswärtstrikots wurde noch nicht bekannt gegeben.

Puma stellte auch das Heimtrikot von Österreich vor, das erstmals nach 28 Jahren wieder an einer WM dabei sein wird. Auffällig: Mit 99,95 Euro (umgerechnet rund 93 Franken) ist es markant günstiger. (ram)