bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Mit diesen Trikots läuft die Schweizer Fussball-Nati an der WM 2026 auf

Granit Xhaka Das Trikot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der WM 2026
Der Captain als Model: Granit Xhaka.Bild: puma

Mit diesen Trikots läuft die Nati an der WM 2026 auf – und das ist ihre Besonderheit

Zwei Tage vor der Auslosung der WM-Gruppen lässt der Schweizer Fussballverband die Katze aus dem Sack. Er präsentiert die Trikots, die die Nationalmannschaft in Nordamerika tragen wird.
03.12.2025, 09:2103.12.2025, 09:49

Auf wen trifft die Schweiz in der Gruppenphase der Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko im nächsten Sommer? Das wird am Freitagabend ab 18 Uhr bekannt.

Schon jetzt wissen die Fans, in welchen Trikots die Nati antreten wird. Der Schweizerische Fussballverband und Ausrüster Puma haben das Heimtrikot am Mittwochmorgen vorgestellt.

Das Trikot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der WM 2026
Dan Ndoye, Granit Xhaka und Nico Elvedi ganz in rot.Bild: puma

Das Heimtrikot kommt klassisch rot daher. Es sei «vom ikonischen Design des Schweizer Passes» inspiriert, schreibt der Hersteller. Vom Pass, der ein Symbol für Identität und Gemeinschaft sei, wurden «die präzise Linienführung und die Anlehnung an die Topografie der Schweiz» übernommen.

Ein Trikot für den Ausgang

Das Trikot wartet mit einer Neuerung auf. Unter UV-Licht leuchten die Logos auf der Brust neon-rot. Das Feature wird als eine «Hommage an die Schweizer Liebe zum Detail sowie den hohen Stellenwert von Design und Technologie» angepriesen. «Die UV-sensitiven Elemente greifen die Inspiration des Passes auf und verleihen dem Trikot eine einzigartige, moderne Note», schreibt Puma.

Das Trikot der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der WM 2026
Das Nati-Trikot in der Disco.Bild: puma

Den Captain erinnern die Details im Trikot daran, «woher wir kommen und wofür wir stehen», liess sich Granit Xhaka zitieren, «für eine Schweiz, die durch Zusammenhalt und Entschlossenheit Grosses erreichen kann.» Die Nati wolle an der WM 2026 nicht nur dabei sein, sondern ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Schweiz zu den Besten der Welt gehöre.

Österreich-Trikot klar günstiger

Das Trikot kostet bei Puma in der Fan-Version 110 Franken. Für ein Trikot, wie es die Spieler auf dem Feld tragen, werden inklusive aufgedrucktem Namen und Nummer 189 Franken fällig. Das Design des Auswärtstrikots wurde noch nicht bekannt gegeben.

Puma stellte auch das Heimtrikot von Österreich vor, das erstmals nach 28 Jahren wieder an einer WM dabei sein wird. Auffällig: Mit 99,95 Euro (umgerechnet rund 93 Franken) ist es markant günstiger. (ram)

Das österreichische Trikot für die Fussball-WM 2026 mit David Alaba und Marko Arnautovic von Puma
So werden David Alaba und Co. auflaufen.Bild: puma
Trump ist bei der WM-Auslosung dabei – tanzen Infantino und er zu Y.M.C.A.?
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots
1 / 80
Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots
Der italienische Serie-B-Klub Delfino Pescara spielt 2020/21 in den Trikots, die der sechsjährige Luigi entworfen hat. Der Junge gewann einen Wettbewerb.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die Schweiz hat sich im Kosovo für die WM qualifiziert – das sagen die mitgereisten Fans
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Laaksonen verlässt Biel vorzeitig +++ Fribourg verpflichtet 7. Ausländer
Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.
Oskari Laaksonen und der EHC Biel gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wurde der bis 2027 laufende Vertrag mit dem 26-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Zur Story