Nebel
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM-Auslosung: Trump kommt zu Infantino, Klum auch, wer tanzt zu Y.M.C.A?

President Trump and FIFA President Gianni Infantino pose during the greetings ceremony before the family picture at the Gaza Peace Summit in Sharm el-Sheikh, Egypt, Monday, Oct.13 2025. (Yoan Valat, P ...
Donald Trump (links) und Gianni Infantino im Oktober in Ägypten.Bild: keystone

Trump ist bei der WM-Auslosung dabei – tanzen Infantino und er zu Y.M.C.A.?

Am Freitag werden die Gruppengegner der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der WM 2026 bekannt. Mit dabei ist bei der Zeremonie in Washington auch US-Präsident Donald Trump.
03.12.2025, 08:0503.12.2025, 08:05
Ralf Meile
Ralf Meile

Kommt er oder kommt er nicht? Im Vorfeld der WM-Auslosung war eine der meistgestellten Fragen, ob US-Präsident Donald Trump dabei anwesend sein wird.

Nun ist klar: Wenn ab 18 Uhr (Schweizer Zeit) in Washington Kugeln gezogen werden, ist Trump dabei. Das gab seine Sprecherin Karoline Leavitt bekannt. Ob er nur ein Gast oder in die Auslosung involviert sein wird, blieb offen.

Wieso schon klar ist, dass die Nati nicht das WM-Eröffnungsspiel bestreitet

Eine grosse Überraschung ist Trumps Anwesenheit im Kennedy Center nicht. Er zeigte sich in den vergangenen Monaten mehrfach an der Seite von FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Erstmalige Vergabe eines Friedenspreises der FIFA

Der 55-jährige Walliser hat den mächtigsten Mann der Welt womöglich mit einem Zückerchen zur Teilnahme überreden können. Infantino wird am Freitag erstmals einen FIFA-Friedenspreis verleihen – und Donald Trump könnte der erste Empfänger dieser Auszeichnung sein, so wird jedenfalls gemunkelt.

Zuletzt hatte sich der 79-jährige Trump bezüglich der Fussball-WM in den USA, Kanada und Mexiko unter anderem über Austragungsorte in den Vereinigten Staaten ausgelassen. Trump drohte damit, demokratisch regierten Städten wie Los Angeles oder San Francisco WM-Spiele wegzunehmen und sie andernorts durchführen zu lassen. Unklar ist, ob sich die FIFA durch Trump beeinflussen lässt.

BECKENBAUER Franz OK Praesident der Fussball WM 2006 mit Heidi Klum bei der Auslosung zur Fussball WM2006 in Leipzig Leipziger Gruppen Auslosung Fussball Weltmeisterschaften 2006 PUBLICATIONxINxGERxSU ...
Heidi Klum wird moderieren – an der Seite von Franz Beckenbauer war sie schon vor zwanzig Jahren an der WM-Auslosung dabei.Bild: imago sportfotodienst

Tanzen Infantino und Trump zu Y.M.C.A?

Für die erste Weltmeisterschaft mit 48 Teilnehmern werden am Freitag insgesamt zwölf Vorrundengruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgelost. Neben ehemaligen Fussballgrössen werden weitere Weltstars bei der Zeremonie, die die FIFA zu einer grossen Show macht, dabei sein.

Moderiert wird der Anlass von Heidi Klum, dem Top-Model aus dem Land des vierfachen Weltmeisters Deutschland. Sie führt an der Seite von Schauspieler Kevin Hart durch die Auslosung. Klum war bereits dabei, als vor der Fussball-WM 2006 in ihrer Heimat die Gruppen ausgelost wurden. «Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel grösseren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften», sagte sie.

Musikalische Auftritte haben Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Band Village People, die ihren Uralt-Gassenhauer Y.M.C.A. zum Besten geben wird. Das heisst auch: Die Welt darf sich womöglich über Memes freuen, wie Gianni Infantino und Donald Trump mit den Armen über dem Kopf die vier Buchstaben formen.

Village People: «Y.M.C.A.»Video: YouTube/Village People
Mehr zur Fussball-WM:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 44
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Curaçao: Erste WM-Teilnahme
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Typ könnte 3 Millionen Franken verdienen – mit Walkotze!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Warum die Champions League die Swiss League des europäischen Hockeys ist
Die Champions League funktioniert im Eishockey nicht und steht 2028 in der aktuellen Form vor dem Ende.
Eine 60-jährige Geschichte voller Pleiten, Pech und Pannen. In der Saison 1965/66 ist der erste europäische Klubwettbewerb ausgetragen worden. Damals noch als Europa-Pokal. Daraus ist inzwischen die Champions Hockey League (CHL) geworden, seit 2014 in der heutigen Grundform. Sie funktioniert so wenig wie einst der Europa-Pokal.
Zur Story