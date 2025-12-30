freundlich
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Spengler Cup live: US-College-Team steht im Final

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Fink schiesst College-Team mit einem Hattrick in den Spengler-Cup-Final

30.12.2025, 14:1030.12.2025, 17:47

Die Studentenauswahl US Collegiate Selects ist der erste Finalist am 97. Spengler Cup. Sie bezwingt Sparta Prag mit 5:3. Aiden Fink trifft dreimal für das Siegerteam. (riz/sda)

*** Spielbericht folgt ***

Im ersten Halbfinal am diesjährigen Spengler Cup bekommen es die US Collegiate Selects mit Sparta Prag zu tun. Die Auswahl einiger der besten College-Eishockey-Spieler aus den USA könnte bei ihrem Debüt am Turnier in Davos gleich in den Final einziehen. Die Tschechen zeigten am Montag im Viertelfinal gegen Team Canada aber, dass auch sie ein Wörtchen im Titelkampf mitreden wollen. Am Abend kommt es dann noch zum Schweizer Duell zwischen Gastgeber HCD und Fribourg-Gottéron.

Das Spiel der US-College-Auswahl gegen Sparta Prag kannst du hier ab 15.10 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih)

Eismeister Zaugg
Langnau kann sich auf den Spengler Cup 2026 freuen – Gottéron tritt nicht mehr an
Mehr Eishockey:
HCD schlägt Helsinki souverän – der Schweizer Halbfinal am Spengler Cup ist perfekt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Spengler Cup: Bilder aus längst vergangenen Zeiten
1 / 15
Spengler Cup: Bilder aus längst vergangenen Zeiten
1966: Vor der schönen Bergkulisse verliert Davos (in den hellen Trikots) gegen Dukla Jihlava mit 1:10.
quelle: photopress-archiv / str
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Video-Momente berührten 2025
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
10 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Pat the Rat (das Original)
30.12.2025 17:00registriert Februar 2017
Man lasse sich das auf der Zunge zergehen:
Das grosse stolze Kanada scheidet in der Vorrunde aus, und die "kleinen" College-boys stürmen souverän in den Final...
😂😂😂
212
Melden
Zum Kommentar
10
Was war dein Sport-Moment 2025? Wir haben einige gute Vorschläge
Die erfolgreiche Ski-WM und die Women's Euro im Sommer überstrahlen das Sportjahr aus Schweizer Sicht. Doch 2025 schrieb der Sport auch einige andere tolle Geschichten, wie die watson-Redaktion findet.
Zur Story