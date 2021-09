«Kleine Wurst, ein weinerliches Kind»: Attila Hildmanns engster Vertrauter packt aus

Er ist der Mann, der Verschwörungserzähler Attila Hildmann half, Social-Media-Kanäle für Hakenkreuz-Bilder und Judenhass aufzubauen. Jetzt packt er vor Journalisten aus über die Zeit mit dem Kochbuchautor, dessen Gedankenwelt und dessen Netzwerk.

Man kann ihn kaum sehen, und der Ton fällt immer wieder genau dann aus, wenn alle Journalisten besonders gespannt sind, was er jetzt sagen wird. Der Mann mit blondem Hipsterbart steht im Mittelpunkt einer virtuellen Pressekonferenz, deren Gastgeber dauerhaft unsichtbar bleiben: «Anonymous» hat eingeladen, mit Kai zu sprechen. Kai, der auf der Terrasse in der Türkei anfangs noch in den letzten Sonnenstrahlen sass und jetzt im Dunkeln, ist der Mann, der Attila Hildmanns engster Vertrauter war …