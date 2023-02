In der Türkei will der FCB den ersten Schritt in die Achtelfinals machen

So wenig Schnee liegt im Vergleich zu den Vorjahren in den Schweizer Bergen

Der FC Basel bestreitet das Hinspiel der Sechzehntelfinals zur Conference League gegen Trabzonspor. Es ist eine Partie, die im Zuge der Erdbeben in der Türkei unter speziellen Umständen stattfindet.

Heiko Vogel sitzt am Samstagabend auf dem Podium im Medienraum des Basler St. Jakob-Parks. Zum ersten Mal tut er das nicht nur als Sportdirektor, sondern zusätzlich in seiner interimistischen Rolle als Trainer. Und Vogel ist an diesem Abend ein zufriedener Coach, der nicht wie sein entlassener Vorgänger Alex Frei Erklärungen für schwer Erklärbares finden muss wie das Phänomen der vielen Chancen und wenig Tore, wie das von Frei in den letzten Wochen immer wieder verlangt worden war, wenn der FC Basel ein Spiel trotz klarer Überlegenheit nicht gewonnen hatte. Vogel kann an diesem Abend von einem 3:1-Erfolg berichten, der gegen ein spielerisch limitiertes Sion trotz Rückstand nie in Gefahr gewesen schien.