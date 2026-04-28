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Playoff-Final live: Fribourg-Gottéron – HC Davos in Ticker und TV

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Erste Strafe des Spiels: Davos in Fribourg nach hohem Stock von Ryfors in Unterzahl

28.04.2026, 20:0228.04.2026, 20:13
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Gottéron will den Final gegen Davos drehen – der 5-Punkte-Plan zum Meistertitel
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  • 6-7

    Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.

  • 5-6

    Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.

  • 4-5

    Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.

  • 3-4

    Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.

  • Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.

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Der HC Davos hat heute Abend (20 Uhr) die erste von zwei Chancen, zum 32. Mal Schweizer Eishockey-Meister zu werden. Die Bündner führen im Playoff-Final gegen Fribourg-Gottéron mit 3:2 Siegen.

Die Freiburger taten sich in diesem äusserst ausgeglichenen und spannenden Final mit bereits zwei Verlängerungen zuhause bis jetzt äusserst schwer und schossen bei den beiden Niederlagen (1:3 und 0:1) nur ein Tor. Gottéron darf sich erst zuhause und dann in einer allfälligen Finalissima am Donnerstag in Davos keinen Fehltritt mehr leisten, um den ersten Meistertitel der Klubgeschichte zu feiern. Für den Rekordmeister HCD wäre es der erste seit elf Jahren.

Eine gute Nachricht für Fribourg gibt es dabei schon vor dem Spiel: Marcus Sörensen, der sich kurz vor Ende des dritten Drittels in Spiel 5 verletzte, kann mittun. Der schwedische Stürmer hatte in den Playoffs bereits zu Beginn einige Spiele verpasst und war in der Folge wieder ein wichtiger Faktor in der Offensive.

Die Aufstellungen:

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Bild: sihf

Spiel 6 kannst du hier im Liveticker und im Stream von TV24 verfolgen. (nih/sda)

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