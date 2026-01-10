Liveticker

Meillard und Tumler klar hinter Pinheiro Braathen – schwierige Bedingungen in Adelboden

Die Startliste im 1. Lauf (10.30 Uhr)

4. Henrik Kristoffersen (NOR)

5. Stefan Brennsteiner (AUT)

6. Marco Schwarz (AUT)

7. Marco Odermatt (SUI)

8. Timon Haugan (NOR)

9. Filip Zubcic (CRO)

10. Alex Vinatzer (ITA)

11. Zan Kranjec (SLO)

12. Luca Aerni (SUI)

13. River Radamus (USA)

14. Thibaut Favrot (FRA)

15. Alte Lie McGrath (NOR)

16. Raphael Haaser (AUT)

17. Patrick Feuerstein (AUT)

18. Leo Anguenot (FRA)

19. Luca De Aliprandini (ITA)

20. Sam Maes (BEL)



Die weiteren Schweizer:

40. Lenz Hächler

57. Fadri Janutin

61. Livio Simonet



Marco Odermatt will beim Weltcup-Riesenslalom in Adelboden am Samstag Historisches schaffen. Als erster Fahrer könnte der Nidwaldner am legendären Chuenisbärgli zum fünften Mal in Folge triumphieren. Für einmal kommt er nicht als Disziplinenleader im Weltcup ins Berner Oberland, Stefan Brennsteiner weist aktuell fünf Punkte mehr auf.

Die bisherigen fünf Riesenslaloms wurden allesamt eine Beute von Schweizern und Österreichern. Odermatt gewann zweimal, Loïc Meillard, Brennsteiner und Marco Schwarz je einmal. Sie gehören auch diesmal zum engsten Favoritenkreis. Gestartet wird in Adelboden um 10.30 Uhr zum ersten, um 13.30 Uhr zum zweiten Lauf. (riz/sda)