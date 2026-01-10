bedeckt, etwas Schnee
Ski: Der Riesenslalom von Adelboden mit Odermatt live

Meillard und Tumler klar hinter Pinheiro Braathen – schwierige Bedingungen in Adelboden

10.01.2026, 09:1610.01.2026, 10:35

Die Startliste im 1. Lauf (10.30 Uhr)

4. Henrik Kristoffersen (NOR)
5. Stefan Brennsteiner (AUT)
6. Marco Schwarz (AUT)
7. Marco Odermatt (SUI)
8. Timon Haugan (NOR)
9. Filip Zubcic (CRO)
10. Alex Vinatzer (ITA)
11. Zan Kranjec (SLO)
12. Luca Aerni (SUI)
13. River Radamus (USA)
14. Thibaut Favrot (FRA)
15. Alte Lie McGrath (NOR)
16. Raphael Haaser (AUT)
17. Patrick Feuerstein (AUT)
18. Leo Anguenot (FRA)
19. Luca De Aliprandini (ITA)
20. Sam Maes (BEL)

Die weiteren Schweizer:
40. Lenz Hächler
57. Fadri Janutin
61. Livio Simonet

Marco Odermatt will beim Weltcup-Riesenslalom in Adelboden am Samstag Historisches schaffen. Als erster Fahrer könnte der Nidwaldner am legendären Chuenisbärgli zum fünften Mal in Folge triumphieren. Für einmal kommt er nicht als Disziplinenleader im Weltcup ins Berner Oberland, Stefan Brennsteiner weist aktuell fünf Punkte mehr auf.

Die bisherigen fünf Riesenslaloms wurden allesamt eine Beute von Schweizern und Österreichern. Odermatt gewann zweimal, Loïc Meillard, Brennsteiner und Marco Schwarz je einmal. Sie gehören auch diesmal zum engsten Favoritenkreis. Gestartet wird in Adelboden um 10.30 Uhr zum ersten, um 13.30 Uhr zum zweiten Lauf. (riz/sda)

Simonet kämpft um Aufmerksamkeit und Sponsoren: Eine Karriere im Schatten von Odermatt

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
