Marco Odermatt gewinnt zum fünften Mal in Adelboden. Bild: keystone

Dies gelang noch niemandem: Odermatt gewinnt zum 5. Mal den Riesenslalom von Adelboden

Marco Odermatt gewinnt als erster Skifahrer zum fünften Mal in Folge den Weltcup-Riesenslalom in Adelboden. Der Nidwaldner triumphiert 49 Hundertstel vor Lucas Pinheiro Braathen und Léo Anguenot.

Bei starkem Schneefall und schwierigen Verhältnissen belegte Loïc Meillard als zweitbester Schweizer den 6. Platz. Punkte holten auch Luca Aerni (10.) und Thomas Tumler (12.).

Fünf Mal hatte auf dem legendären Chuenisbärgli auch Ingemar Stenmark gewonnen, Odermatt ist aber der Erste, der fünf Mal hintereinander triumphiert. Wie fast immer in seiner grossartigen Karriere setzte er einmal mehr diverse Meilensteine - mit erst 28 Jahren.

Der zweite Lauf von Marco Odermatt. Video: SRF

Mit seinem 46. Weltcup-Podest schloss Odermatt zu Michael von Grünigen und Vreni Schneider als erfolgreichste Schweizer Riesenslalom-Fahrer auf. Und natürlich eroberte er sich die rote Startnummer als Leader der Riesenslalom-Wertung vom ausgeschiedenen Stefan Brennsteiner zurück. In Alta Badia (6.) hatte der Schweizer noch etwas über fehlenden Biss gesprochen, beim Heim-Weltcup vor einmal mehr Zehntausenden Zuschauern war dies keinerlei Problem mehr.

Odermatt hatte im ersten Lauf die Basis für den Sieg gelegt, als er sämtliche Konkurrenten um knapp eine halbe Sekunde und mehr distanziert hatte. Er verhinderte den ersten Sieg eines Brasilianers in einem Riesenslalom durch Lucas Pinheiro Braathen, der seine bisherigen noch als Norweger geholt hatte.

Der zweite Lauf von Loic Meillard. Video: SRF

Loïc Meillard, der Zweite des letzten Jahres in Adelboden, verbesserte sich im zweiten Durchgang noch um vier Positionen nach vorne. Auch Luca Aerni gewann in der Reprise noch einen Rang und bestätigte seine glänzende Riesenslalom-Form. (riz/sda)